El Concejo pedirá la interpelación del presidente del IPA 

La crisis hídrica que vive la región es alarmante, los cortes de agua se extienden y la preocupación de la comunidad es cada vez más grande. La falta de respuestas por parte del Instituto Provincial del Agua (IPA) es uno de los temas en agenda entre los dirigentes, por lo que se avanzará en un pedido de interpelación al titular del organismo.

En diálogo con El Patagónico, el concejal Tomás Buffa adelantó que este jueves se presentará un proyecto de expresión de deseos para solicitar la interpelación de Nicolás Cittadini en la Legislatura provincial. “Lo acordamos en la comisión parlamentaria con los distintos bloques: vamos a hacer una expresión de deseos solicitando al Legislativo provincial que interpele a Citaddini como presidente del IPA a fin de que nos informe qué se está haciendo con la gestión y la administración de la Cuenca del Senguer”, sostuvo el edil de Juntos por el Cambio.

El proyecto también buscará que Cittadini responda qué es lo que hizo desde el año pasado hasta la fecha en el marco de la emergencia hídrica; y por qué hasta el día de hoy no se han aplicado políticas activas para solucionar este conflicto.

“Queremos saber cómo vamos a avanzar con este conflicto del sistema productivo y de riego, y la falta de agua en la ciudad. Cosas que no hemos visto, pese a tener una emergencia decretada”, destacó.

En cuanto al acompañamiento de los ediles, Buffa consideró que todos los bloques están de acuerdo en avanzar con este proyecto. Tanto (Omar) Lattanzio (presidente del Interbloque Raúl Alfonsín), como (Daniel) Vleminchx (presidente del bloque Frente de Todos), me confirmaron que sus bloques van a acompañar este pedido. Además, yo había hablado en particular con la concejal Natalia Guerreiro, que es la representante del IPA por parte del oficialismo, y me comunicó que estaba dispuesta a acompañar”, subrayó.