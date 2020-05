El Congreso investiga el espionaje del gobierno de Mauricio Macri

La comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunirá en la tarde de este miércoles luego de que la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunciara el martes por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la política y el periodismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien la reunión de la comisión, que preside el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau es de carácter reservado y no trascendió el temario, fuentes parlamentarias no descartan que en el encuentro se analicen los alcances de esa denuncia realizada ayer por la titular de la AFI. La AFI presentó la denuncia penal tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido parcialmente borrado.

En la denuncia se solicitaron las indagatorias del ex presidente Mauricio Macri -"en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional"- y del ex director y la ex subdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente.

Gómez Alcorta, querellante

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que tiene pensado presentarse como querellante en la causa de presunto espionaje por la AFI, y aseguró que "no fue una sorpresa" la posibilidad de que la hayan espiado.

"En estos años se corrió el velo de una relación muy promiscua de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial para hacer operaciones", consideró la funcionaria en diálogo con El Destape Radio y destacó que la titular de la AFI, Cristina Caamaño, "está haciendo un gran trabajo" tanto para terminar con los fondos reservados como con los seguimientos.

La presentación por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos incluye un listado de más de 80 personas que habrían sido afectadas, entre ellos Gómez Alcorta. "No fue una sorpresa que la AFI nos espiara, más allá de lo feo que es saber que durante varios años lo hicieron", sostuvo la ministra en la entrevista y anunció que tiene pensado presentarse "como querellante en la causa".

La funcionaria sostuvo que "una sabía y supo en los últimos cuatro años el rol que llevó adelante la Agencia de Inteligencia" y también consideró que la denuncia fue en base a un disco rígido, pero "seguramente habrá más". "Habíamos tenido información, pero no tanta certeza del espionaje ilegal como ahora, no solo de la oposición sino también de oficialistas", apuntó la ministra.

En tanto, la funcionaria consideró que el espionaje contra ella pudo estar relacionado a su intervención en "distintas causas judiciales de Milagro Sala y líderes mapuches". "Espiarme debería tener más que ver con mi trabajo como abogada que con mi militancia política", estimó Gómez Alcorta.

En la misma línea, contó que en 2018 tuvo "un robo bastante particular" en su estudio jurídico, en el que "no se llevaron nada más que mi computadora". "En esos momentos uno conjeturaba que se trataba de accionar ilegal de servicios de inteligencia para obtener información; ahora tenemos certeza", concluyó.