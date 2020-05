El contagiado dejó de trabajar apenas sintió los síntomas

Fabián Puratich reveló que el chofer dejó de trabajar el lunes 18 de mayo, apenas empezó con los dolores abdominales y que desde ese entonces sólo tuvo contacto con su círculo familiar. Sin embargo, harán una investigación epidemiológica hacia atrás, sobre todo para conformar un listado de pasajeros que en todo caso deberán ser aislados.

Anoche, el trabajador de casi 50 años se hallaba en estado crítico en terapia intensiva del Hospital de Trelew, según Radio 3.

En relación a las críticas que proliferaron en el Valle sobre el aislamiento de sólo 13 personas cuando en la parada de Pellegrini y Cambrin hay un total de 39 trabajadores, Puratich explicó que “particularmente el taxista trabajaba solamente en un turno con una determinada cantidad de compañeros, incluidos los operadores, y sobre esa gente se trabajó”.

Aseguró que “el resto no tuvo contacto y por eso no requiere el aislamiento; ese relevamiento se hizo para comprobar cuáles fueron los contactos estrechos”.

Además, “tiene un círculo familiar reducido y por supuesto también se dispuso el aislamiento. Hasta el momento tenemos 13 contactos estrechos, aunque seguimos con la investigación epidemiológica”.

Puratich destacó que “el taxista ha sido muy responsable. El 18 de mayo consultó en una clínica privada por un cuadro de dolor abdominal y diarrea y a partir de ese momento no trabajó más; se autoaisló porque no se sentía bien y no fue más a trabajar”.

“A partir de la aparición de los síntomas, lo bueno es que no ha estado en contacto más que con su círculo familiar”, ponderó.

Sin embargo, aclaró que “estamos investigando hacia atrás. Vamos a hacer un rastreo a partir del registro de la parada de taxis para ponernos en contacto con los pasajeros y determinar si identificamos alguna persona más que haya tenido un contacto estrecho y deba cumplir con el aislamiento”.