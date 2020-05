El coronavirus podría "no desaparecer nunca"

El coronavirus que causa Covid-19 podría volverse endémico como el VIH, aseguró la Organización Mundial de la Salud. La entidad desmintió cualquier intento de predecir cuánto tiempo seguirá circulando y pidió un "esfuerzo masivo" para contrarrestarlo. El director de Emergencias Sanitarias de la organización, Mike Ryan, dijo: "Es importante poner esto sobre la mesa: este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades, y este virus podría no irse nunca"

Durante una conferencia de prensa virtual, el experto declaró: "Creo que es importante que seamos realistas y no creo que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá esta enfermedad", sostuvo Ryan. "No hay promesas en esto y no hay fechas. Esta enfermedad puede convertirse en un problema largo o puede no serlo".

Sin embargo, dijo que el mundo tenía cierto control sobre cómo lidia con la enfermedad, aunque esto requeriría un "esfuerzo masivo" incluso si se encontrara una vacuna, una perspectiva que describió como un "disparo masivo a la luna".

Se están desarrollando más de 100 vacunas potenciales, incluidas varias en ensayos clínicos, pero los expertos han subrayado las dificultades de encontrar vacunas que sean efectivas contra los coronavirus.

Ryan señaló que existen vacunas para otras enfermedades, como el sarampión, que no se han eliminado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus llamó a que "todos contribuyan para frenar esta pandemia", porque "implica a todo el mundo". La epidemióloga Maria Van Kerkhove agregó que "tenemos que ser conscientes de que va a pasar un tiempo hasta que salgamos de esta pandemia".

“En sí mismo, cruzar una frontera terrestre no significaría un riesgo demasiado alto. Si el riesgo y las medidas son similares, intercambiar viajeros y turistas no implica una gran diferencia”, apuntó además.

La OMS trabaja actualmente con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ( IATA) en directivas para que las compañías aéreas puedan reanudar sus operaciones.