Florencia Peña va a tener que resguardarse de compartir publicaciones ya que le suspendieron la cuenta. No es la primera vez que Peña sube una foto "hot" pero, al parecer, la actriz fue denunciada por compartir una imagen y se desconoce cuándo le van a devolver su usuario.

Es por eso que, desde su ciclo en América, "La Put* Ama", la protagonista de "Casados con Hijos" hizo, desde el humor, un contundente descargo para compartir su disconformidad.

"Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores. Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’", arrancó en su monólogo en el que se la vio indignada, pero con el humor divertido que la caracteriza, el cual fue criticado por algunos desde que comenzó su programa.

"Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad. Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamamela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo", expresó entre risas.

Acto seguido, preguntó: "Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro duro... a las harinas. A lo otro también, pero no equiparó. Las harinas pudieron más".