El déficit mensual en Chubut saltó de 800 a 2.500 millones

Esta mañana se realizó una videoconferencia por iniciativa del Poder Ejecutivo de Chubut. A través de la misma, el gobernador Mariano Arcioni les informó al titular de la Legislatura, Ricardo Sastre, y a los presidentes de bloque de las tres fuerzas representadas en la Legislatura, Juan Horacio Pais (Chubut al Frente); Adriana Casanovas (Frente de Todos); y Manuel Pagliaroni (Juntos por el Cambio), del próximo envío de un proyecto para reestructurar la deuda externa, para lo cual se contratarían los servicios de la Unión de Bancos Suizos, lo cual ya generó polémica en virtud de los antecedentes de esa entidad, envuelta en un escándalo de presunta corrupción.

“Se le pagará el 0,32 por ciento”, anunció Arcioni, quien dejó otras cifras en el encuentro, como el hecho de que se triplicó el déficit mensual, ya que de 800 pasó a 2.500 millones de pesos mensuales, mientras el ministro de Economía, Oscar Antonena, acotó que se necesitan 4.900 millones de pesos para cumplir con la masa salarial, 300 más que los conocidos hasta ahora.

“El gobernador convocó a esta videoconferencia para avisar que remitiría este proyecto buscando un aval para la renegociación de la deuda que debería finalizar antes de 90 días, aunque en el medio habría un vencimiento a pagar, el cual se percibe automáticamente de las regalías”, recordó Pagliaroni en declaraciones a La Cien Punto Uno.

“Los datos que nos dan desde el gobierno son alarmantes. Hay pocas posibilidades de cumplimiento salarial, aun con retrasos, lo que se agravaría en los próximos meses”, acotó el legislador radical, precisando que se dispondrían de mayores precisiones luego de la reunión del próximo martes con Antonena en la Legislatura.

“Creemos que es necesaria una refinanciación para que haya más liquidez para cumplir con los salarios; y que no se sigan incrementando los ingresos de personal al Estado, algo que ocurre todos los días, según vemos en el Boletín Oficial; o que se liquidan adicionales, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, sin saber a condición de qué. No sirve que de un lado aliviemos las finanzas y por otro generemos egresos no previstos”, concluyó Pagliaroni.