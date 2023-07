El desolador testimonio de un vecino del búnker narco de Constitución

Tras el allanamiento del bunker narco, los vecinos de Constitución denuncian que el barrio "está abandonado" y que existen al menos unos 45 lugares donde venden droga. Los reclamos surgieron luego de que un periodista de América TV comprara droga en vivo en el barrio porteño de Once, lugar que más tarde fue allanado por la Policía de la Ciudad.

"Es muy difícil vivir en Constitución. Nos cuesta mucho salir a la calle, vincularnos con nuestra gente, usar los espacios públicos. Está todo tomado, gente que viene y va consumiendo por todas las cuadras. Ves desolación, lamentablemente nos llaman 'el barrio zombie'", aseguró César, residente del barrio, a C5N.

En diálogo con Turno Mañana, denunció que "no se hace nada" por recuperar la zona. "Hoy por hoy uno no se siente orgulloso de Constitución, no se siente parte del barrio. Necesitamos políticas integrales, que Constitución vuelva a ser un barrio de la capital, no un barrio marginal", sostuvo.

"Como hay gente constantemente consumiendo, evidentemente venden. Ahora allanaron unos 25 bunkers, pero según lo que tenemos entendido hay como 45. El consumo es constante, viene gente de otros barrios a consumir ahí. Estamos totalmente invadidos", expresó.

César aseguró que en Constitución no hay "un banco, un café, un lugar donde sentarse", y tampoco "hay forma de vender una propiedad". "Todo lo que se pueda hacer siempre es bienvenido, porque hasta ahora lo que tenemos es desolación, desidia y abandono", lamentó.

"Si no se toman medidas integrales, los sacan hoy y vuelven mañana. Nosotros estamos tratando de promover una ley vecinal para que nos vean, para que vuelva la inversión, recuperar un barrio para la ciudad. Hoy no me siento un barrio de la ciudad, lamentablemente", concluyó.