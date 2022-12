El detrás de escena de la foto del semáforo en La Plata

Terminó el partido de Argentina contra Croacia y ya todos los argentinos lo sabíamos: la calle sería una fiesta. A diferencia de los festejantes comunes y autoconvocados, que salimos a celebrar y liberar los gritos de aliento (y también los nervios acumulados), los fotógrafos aprovecharon el momento para salir con sus cámaras a cuestas con el objetivo de inmortalizar esos momentos de gloria y de unión colectiva. Ese fue el caso de Florencia Domínguez, una fotógrafa quilmeña que fue la autora de una de las fotos que más se viralizaron de la jornada de festejos por el paso de la Selección Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022.

La foto en cuestión: un hombre y una mujer, sonriendo y dándose un beso mientras hacen equilibrio en un semáforo de las calles 7 y 50 de La Plata. ¿El dato curioso? No eran pareja, sino que se conocieron allí, en esa esquina, en ese semáforo, alentando por La Scaloneta y felices por un triunfo más.

La emoción llevó al beso y el beso a la foto. "Estuvieron ahí arriba durante un rato. Y sí, alrededor la gente los miraba y festejaba con ellos. De hecho en Twitter, abajo de la foto que subí, hay mil fotos más de otros ángulos. Era una imagen muy linda, inevitable no fotografiarla", reconoció Florencia Domínguez en diálogo con El Destape y afirmó, entre risas: "Creo que el hecho de que se hayan conocido ahí vuelve todo más hermoso".

Ese día Flor salió con la intención de buscar imágenes, algo que ya es una costumbre para ella dado a que se dedica a la fotografía y al montaje. Se había quedado con las ganas de salir en el partido anterior en el que Argentina ganó (con sufrimiento) contra Países Bajos. Y esta vez sí, lo hizo y fue todo un éxito la devolución: más de 14 mil retuits y 160 mil likes, la compartió Lali Espósito y varios ilustradores quisieron reproducir la fotografía a su manera.

"La foto la pude hacer porque me atasqué entre la gente. Venía caminando y en un momento no pude avanzar más. Miré para arriba y los tenía ahí. Les hice 4 fotos: 3 previas al beso y finalmente la que publiqué. Antes del beso estaban agitando con los brazos y cantando con la gente mientras se acomodaban arriba del semáforo. Y en algún momento en el que por casualidad yo estaba ahí, pum, beso", recordó sobre el momento.

Nadie tiene la capacidad de controlar qué contenido causa impacto y se viraliza. Y este caso fue realmente una sorpresa para la autora de la fotografía. "No me lo esperaba para nada. Soy una usuaria acérrima de internet y siempre subí fotos. Jamás se viralizó nada. Muy impactante todo", admitió Flor a este medio.

La fotógrafa tuvo la posibilidad de conversar con Violeta y Gonzalo, los protagonistas del encuentro amoroso en el semáforo, quienes no pudieron escapar del furor virtual y fueron sorprendidos con su imagen replicada en todas las redes sociales. "La verdad estaba preocupada porque ninguno de ellos se sintiera incómodo o molesto con tanta exposición. Por suerte los dos fueron un amor y me agradecieron por la foto. Me escribió el papá de él también, agradecido (o eso dijo ser por Twitter al menos, una nunca sabe qué hay detrás de los usuarios jaja)", reconoció.

Es una realidad: el encuentro amoroso de las calles 7 y 50 de La Plata quedará en la memoria de los argentinos y argentinas cuando recuerden los festejos del paso de la Scaloneta por el Mundial de Qatar. Al igual que ya el famoso "abuela la la la", original de Villa Luro pero que ya se replica en todas partes del país, ¡Incluso también en la misma esquina de La Plata! "¿Otra escena memorable? Una señora mayor con un bastón, cruzándose entre toda la marea de gente y cada 5 pasos quedaba encerrada en un círculo de locxs cantándole "abuela lalala". Ella un amor porque se prendía con todxs", recordó Flor.