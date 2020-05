El día de más contagios en el país: 438

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 11 muertes y 438 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 8.809 y las víctimas fatales suman 393.

Esta mañana, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que se registraron dos nuevas muertes por coronavirus con respecto al reporte de anoche: un hombre, de 61 años, residente en la provincia de Chaco; y una mujer de 69 años, también chaqueña.

Durante la jornada del lunes fueron realizadas 2.805 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 108.634 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.394 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer es de 82.123 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico). A la fecha, el total de altas es de 2.872 personas.

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 39 años.

Los nuevos casos registrados se dan en el medio de una polémica entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, quienes entablaron en los últimos días una discusión pública y política sobre las medidas adoptadas por una y otra jurisdicción para evitar la propagación del coronavirus.

Mientras el gabinete de Axel Kicillof señala al de Horacio Rodríguez Larreta por haber adoptado medidas de apertura muy audaces y lo acusa de haber provocado un aceleramiento de casos en el AMBA, los funcionarios porteños dicen que en la Capital Federal aumentaron más los contagios porque se hacen más testeos que en el Conurbano.

En el mundo se contagiaron 4.867.515 personas por el COVID-19. Del total, 321.549 pacientes fallecieron y 1.664.885 lograron recuperarse.

PRIMERO CUIDARSE

La prioridad del cuidado de la salud domina las sensaciones de los consultados a dos meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio en curso por la pandemia del nuevo coronavirus, así como la preocupación por la situación económica y el no poder ver a los seres queridos.

"La verdad que estoy sobreviviendo, vienen muy mal las ventas porque la gente viene poco, estoy preocupado", dijo a Télam Gabriel, de 35 años, que tiene un kiosko en la plaza del centro de Ramos Mejía, y aseguró: "La cuarentena la llevo como puedo, no puedo ver a mis padres porque son mayores".

Aldo, técnico en heladeras de Munro, comentó que la está "pasando mal" porque su trabajo "se fue a cero al principio y ahora hay muy poco".

Por su parte, Silvia, que tiene 50 años y es una docente que reside en Villa Sarmiento, afirmó: "Estoy trabajando a full, más que cuando iba a la escuela. Los docentes nos tuvimos que acomodar a las clases online, fue prueba y error".

Matías, que es un peluquero de Haedo, comentó a Télam: "Respeté la cuarentena pero ahora tengo que empezar a atender a domicilio aunque no pueda, porque no me queda otra. No puedo abrir el local", y agregó que "lo importante es cuidar la salud".