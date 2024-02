El DJ ¿abusador? que está detrás de la cuenta troll que compartió Milei

Durante la última semana, se pudo ver al presidente Javier Milei muy activo a través de su cuenta en X (ex Twitter) donde se dedicó a postear, "likear" y compartir publicaciones donde se atacaba directamente a la cantante Lali Espósito y diferentes artistas que salieron a apoyarla.

En este contexto, el libertario protagonizó un bochornoso episodio ya que compartió una publicación de la cuenta "La Macrineta" donde se acusaba al gobernador Gildo Insfrán de pagarle 90 mil dólares a la cantante María Becerra para cantar en un supuesto show durante la semana pasada. Sin embargo, la cantante no solo no estuvo en Formosa la semana pasada, si no que el festival tampoco tuvo lugar.

Mientras la gente se muere de hambre en Formosa, el Gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán le pagó 90 mil Dólares a Maria Becerra para que cante en la Fiesta de la Corvina que se hizo la semana pasada. pic.twitter.com/JMM87OLGO8 — LA MACRINETA (@lamacrineta) February 17, 2024

Aun así, no es la primera vez que Milei mantiene interacciones con esta cuenta, manejada por Leopoldo Nahuel Porto, también conocido como Leo Porto. Se trata de un DJ que tiene en su haber varias denuncias por drogar y abusar de menores de edad en boliches, aunque aún no se comprobó nada.

Autoproclamado "soldado de Mauricio Macri y Javier Milei", Leopoldo se creó la cuenta en noviembre de 2022 y desde entonces no paró de hacer campaña en contra del actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y enaltecer la figura del expresidente Macri, quien se terminaría postulando para vicepresidente del club.

Del mismo modo, durante la campaña presidencial del año pasado, esta cuenta se dedicó a divulgar información falsa en relación al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Luego de la apabullante derrota de la fórmula Ibarra-Macri en Boca, "Macrineta" publicó una serie de tuits donde se insultaba de manera racista y xenofóbica a la hinchada de Boca.

Cabe destacar que, con respecto a la Fiesta de la Corvina, esta se realizará recién la semana que viene, el sábado 24 y el domingo 25 específicamente, y que contará con la presencia de varios artistas durante el domingo, pero no se encuentra María Becerra, como compartió Milei. Sin embargo, la grilla cuenta con varios artistas locales de renombre.