El documental de "SEI" se exhibió en el Español

Este martes por la noche, Comodoro Turismo exhibió esta producción de Jumara Films junto a National Geographic Pristine Seas, filmada íntegramente en las costas del Golfo San Jorge. En la oportunidad estuvieron presentes, el viceintendente, Maximiliano Sampaoli; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; el presidente del Ente Comodoro Turismo, Fernando Barría; el gerente Ejecutivo del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco; miembros del Gabinete Municipal; el productor y director del documental, Juan María Raggio; el Coordinador de NatGeo Pristine Seas, Alex Muñoz Salas; los investigadores de la UNPSJB, Mariano Coscarella y Marina Riera, integrantes de la producción del documental y público en general.

La proyección permitió que vecinos y vecinas pudieran conocer en detalle la llegada de más de 2.500 ballenas Sei a nuestra región, una especie en peligro crítico de extinción que por primera vez en la historia es registrada tan cerca de nuestras costas.

El documental, de 30 minutos de duración, muestra imágenes inéditas y evidencia el enorme valor científico y ecológico de este acontecimiento, que ya está generando transformaciones reales como la declaración de la ballena Sei como Monumento Natural en Chubut, la ampliación de áreas protegidas y la consolidación de estudios para un avistaje responsable que permita desarrollar nuevas oportunidades para la comunidad desde un enfoque sustentable.

Al respecto, el viceintendente Sampaoli resaltó que “estamos ante un fenómeno extraordinario para Comodoro y la región. El mar vuelve a ser protagonista y eso nos llena de orgullo. Sigamos apostando al conocimiento, a la conservación y a una ciudad que mira al mar con futuro”.

Por su parte, Carrasco resaltó lo especial que es tener las ballenas Sei en nuestro mar, al decir que “tenemos la suerte de que las ballenas se acerquen a la costa después de tanto tiempo y eso está plasmado en este increíble documental. Quiero agradecer a todos los que están detrás de este proyecto. Este fenómeno puede cambiar la vida turística de la región, pensando en un turismo sustentable y en la conservación de nuestra biodiversidad.”.

Durante la jornada también se realizó un conversatorio con el equipo de investigación y los prestadores náuticos que acompañan el desarrollo de este proyecto, donde se destacó el rol de Comodoro Turismo como articulador entre ciencia, conservación y desarrollo económico local.