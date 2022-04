El DT de Países Bajos contó que tiene cáncer de próstata

Los jugadores "no lo saben", declaró Van Gaal, en una entrevista que brindó a la cadena neerlandesa RTL4 para presentar Louis, un documental sobre su vida. “No le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye, así que pensé que no deberían saberlo”, aseguró.

Asimismo, el entrenador contó que ya se ha sometido a 25 sesiones de radioterapia y que varias de ellas fueron por la noche tras dirigir entrenamientos de los internacionales holandeses. “Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban ‘¡qué tipo tan sano!’, pero no es el caso”, recordó. Además, relató que entraba al hospital por una puerta trasera para que no lo reconocieran.

“Por supuesto que se lo he dicho a mis amigos y familiares, pero mi entorno lo ha mantenido en silencio y eso ha sido hermoso”, sostuvo Van Gaal. ”Tuve la opción de preguntarme, ‘¿Quiero mostrárselo a la gente o no?’. Bueno, creo que la enfermedad y la muerte son parte de la vida”, añadió.

En ese mismo sentido, el DT de 70 años subrayó que “la posibilidad de que mueras de cáncer de próstata no es tan grande. Por lo general, son las enfermedades subyacentes al cáncer por las que uno muere”.

Finalmente, el técnico dejó en claro que, a pesar de la enfermedad, mantendrá su cargo de entrenador de la selección de Países Bajos durante el Mundial de Qatar 2022 que se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. El sorteo realizado el último viernes determinó que el conjunto europeo compartirá el Grupo A con Senegal, Ecuador y el local, Qatar.