El dueño de una distribuidora denunció a un empleado por robo

La maniobra era quedarse con el dinero de las ventas de gaseosas y vinos, hacer "remitos truchos" y no entregar los materiales.

El dueño de una distribuidora de bebidas de Puerto Madryn denunció un presunto “robo hormiga” de un empleado, que le habría causado un perjuicio de más de 7 millones de pesos.

El denunciante indicó que posee una distribuidora de bebidas gaseosas marca Manaos y de vinos marca Toro para comercios minoristas. “Comencé a notar que había problemas con algunas ventas, entregas y cobro de mercadería. Los comercios me reclamaban que habían pagado compras, pero no habían recibido la mercadería”, indicó el denunciante. Y explicó que “comenzaron a venir más clientes con el mismo reclamo y todos pertenecían al listado de clientes de un vendedor en particular, de nombre F.C., que poseía una lista de 250 comercios para levantar pedidos”.

El empresario aclaró –según Jornada- que el rol del empleado era el de “levantar” los pedidos, pero no de cobrar. “Su trabajo era levantar los pedidos en los comercios para luego realizar la facturación y, al otro día, el camión reparte los pedidos y cobra la venta. Pero los vendedores nunca cobran las ventas”. Inclusive, en la maniobra denunciada, sostuvo que el vendedor “realizaba la maniobra de decirle al chofer del camión repartidor que tal o cual cliente no podía recibir la mercadería y se la enviaba al que reclamaba”.

La causa ya se tramita en la Fiscalía de Puerto Madryn y se estima que en los próximos días se realizaría la audiencia de apertura de investigación.