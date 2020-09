El enojo de Gallardo en conferencia de prensa

La pandemia provocada por el coronavirus modificó varios hábitos o costumbres. Por ejemplo, desde el reinicio de la Copa Libertadores, todas las conferencias de prensa son sin periodistas en la sala (tampoco pueden ingresar a los estadios) y las preguntas para los protagonistas llegan vía Whatsapp una vez finalizado el encuentro a un teléfono de una persona designada por la Conmebol, quien luego se la transmitirá a los entrenadores o futbolistas.

La rueda de prensa de Marcelo Gallardo tras el 6 a 0 ante Binacional de Perú tuvo algunos inconvenientes técnicos, algo que fastidió al estratega argentino. El Muñeco se quejó por el gran bullicio que había en las inmediaciones, lo que hizo que le cueste en reiteradas ocasiones escuchar con claridad las preguntas de los periodistas.

“¿Ganar el partido cómo lo recibe? ¿Le da más tranquilidad para encarar su próximo encuentro?”, fue la pregunta que terminó de provocar el enojo del entrenador millonario. Aunque el encargado de la conferencia intentó transmitir la consulta lo más claro posible, Gallardo siguió sin entender.

“Es muy incómodo hablar así. Escucho mucho ruido, no lo escucho bien a usted, no sé quién pregunta. Es una situación bastante incómoda para mí estar respondiendo estas preguntas”, manifestó el DT del conjunto de Núñez. Ante este panorama, el periodista decidió pasar a la siguiente pregunta, la cual tuvo más éxito.

Un colega peruano le consultó si el Millonario fue beneficiado al no disputar el encuentro ante Binacional en la altura de Juliaca. “No sabría responder. Seguramente jugar a 4 mil metros de altura para los que vienen del llano es una dificultad, pero no sabría responder la pregunta. No sería lo más fácil para nosotros jugar en la altura, pero es algo que no depende de nosotros”, explicó.

Con este triunfo por 6 a 0 (goles de Nicolás De La Cruz, Fajardo -en contra-, Julián Álvarez, Ignacio Fernández y Lucas Pratto -en dos oportunidades-), los argentinos marchan en la segunda colocación del Grupo D, con siete unidades, dos menos que Liga de Quito y tres más que San Pablo. En el último lugar aparecen los peruanos, con tres puntos. Los últimos dos juegos para River serán como local, en el Libertadores de América (el Monumental se encuentra en plena reforma de su campo de juego). El miércoles 30 de septiembre recibirá a San Pablo, mientras que cerrará su participación el martes 20 de octubre ante Liga de Quito.

“Nosotros estamos para competir y para intentar ganar buscando una forma y teniendo una idea. Es muy prematuro decir quiénes son los equipos que pueden llegar hasta el final. Sí comprendo que somos un equipo que tiene aspiraciones y que sigue manteniendo esa ambición. El desafío en esta primera fase es poder clasificarnos a los octavos de final. Nos quedan dos partidos más y después comenzará otra Copa Libertadores. Pero primero hay que asegurar la clasificación”, analizó Gallardo, publicó Infobae.