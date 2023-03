El estremecedor relato del padre de la nena a la que quisieron secuestrar en Liniers

El padre de la nena de 7 años a la que intentaron secuestrar a la salida del colegio Nuestra Señora de las Nieves, en el barrio porteño de Liniers, aseguró hoy que la situación se dio en "pocos segundos" y que, al ver que se acercaba un hombre con un arma, solo atinó a golpear a la mujer y escapar con su hija.

"Esta mujer estaba sola en el momento que se acercó. Fue todo en segundos, todo pasó muy rápido. Estábamos sobre (la avenida) Rivadavia y se acercó primero diciéndome algo sobre las paradas de colectivo que estaban en la cuadra, esa actitud me pareció bastante extraña, y ver que no llevaba cartera fue lo que me desconfió", contó Gastón, padre de la niña.

Tras describir a la mujer como una persona de unos 50 años y con pelo grisáceo, el hombre relató que atrás de ella vio aproximarse a un hombre que llevaba un arma en la mano, por lo que golpeó a la sospechosa y salió corriendo con su hija.

"Veo por el reflejo de un local que se me acerca este hombre con un revólver directamente y cuando pasó eso inmediatamente golpeé en el rostro a la mujer y salimos corriendo", añadió Gastón en diálogo con TN.

Sobre cómo se encuentra su hija tras el episodio, el hombre dijo que "por suerte no registró absolutamente nada, no pasó nada".

Por su parte, el párroco del colegio Nuestra Señora de las Nieves, al que asiste la niña, dijo esta mañana que tras el episodio el padre se comunicó con el colegio y que desde la institución se pusieron en contacto con el comisario de la zona.

"Hablé con el comisario, me dijo que había reforzado la seguridad en la zona y nosotros tenemos seguridad propia en el instituto. No hay que entrar en mayor pánico, sino mantener la calma", expresó al mismo medio el padre Alfonso Granillo Ocampo.

CÓMO ERAN LOS SOSPECHOSOS

El hecho ocurrió el lunes pasado cerca de las 13.30, cuando el padre fue al colegio ubicado en la calle Ventura Bosch al 6600 para retirar a su hija porque en la escuela no había luz y ambos caminaron tres cuadras hasta la parada de la línea de colectivo 136, en avenida Rivadavia al 11000.

Según denunció Gastón, se acercó a él una mujer de alrededor de 50 años, de tez morena, cabello grisáceo con rulos, de aproximadamente 1.60 metros de altura, delgada, vestida con musculosa negra, pantalón cuadrillé y sandalias marrones, que le preguntó que colectivos paraban en ese lugar.

Al hombre le extrañó la situación, por lo que sujetó fuertemente a su hija de la mano y no le respondió la pregunta.

Tras ello, y siempre según la denuncia, la mujer le gritó que le entregara a la nena, informaron fuentes policiales.

El hombre se dio vuelta y observó en el reflejo de una vidriera que se acercaba un hombre de unos 40 años, de tez morena, robusto, de aproximadamente 1.75 metros de altura, vestido con una camisa de mangas cortas a cuadros celeste y un jean de color oscuro, que portaba en su mano derecha un revólver.

A raíz de ello, le dio un golpe de puño a la sospechosa, alzó a su hija y con la nena en sus brazos salió corriendo por el medio de avenida Rivadavia, hasta que el chofer de un colectivo de la línea 136 le ofreció ayuda.

En tanto, los dos sospechosos escaparon a la carrera en dirección hacia avenida General Paz, y a ellos se sumó un tercer individuo, moreno, de 1.80 metros de altura aproximadamente, delgado y de cabello oscuro, que vestía bermudas de jean, una remera verde y zapatillas claras.

Luego de que la víctima del intento de secuestro realizara la denuncia en la Comisaría Vecinal 9B, la Policía de la Ciudad realizó la consulta pertinente ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 60, que dispuso el relevo de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y que se labraran actuaciones por "averiguación de ilícito".