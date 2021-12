El fiscal Iturrioz quiso ser irónico y confundió a Arjona con Maná

“Que feliz sería Arjona "viviendo sin agua" en Comodoro. No????”, tuiteó este domingo el fiscal Héctor Iturrioz, quien salvo un lapso en el que fue amonestado severamente, utiliza las redes sociales para sentar sus puntos de vista.

En este caso, fue para referirse a la rotura del acueducto que motivó un corte en el suministro de agua el fin de semana, apelando a una frase de la canción del grupo mexicano Maná, Vivir sin Aire, que él atribuyó al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Como sea, no es la primera vez que el funcionario judicial es motivo de sorna en redes, aunque en este caso su comentario no tuvo el grave tenor de ocasiones anteriores, como cuando agredió la investidura presidencial porque no le cotizaban sus ahorros en dólares como pretendía, tal como confesaría luego él mismo, al pedir disculpas.

Fue en agosto de 2020 y el propio procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, ordenó entonces que se le iniciara un sumario al fiscal Héctor Reinaldo Iturrioz por su comentario en el que tildó de “títere” al presidente de la Nación, Alberto Fernández, al hacerse eco de un tuit de la conductora de televisión Juana Viale.

“Uno no duda de la libertad de expresión, ni de manifestar expresiones críticas, pero la función pública de jerarquía impone reglas de decoro y respeto. Tenemos un reglamento que prevé conductas, sanciones y un procedimiento a seguir. Tenemos la obligación de cumplir la Ley de Etica Pública que nos impone cumplir conductas decorosas dentro y fuera de la función”, sostuvo entonces jefe de fiscales de Chubut, aclarando que ello incluye los comentarios en redes sociales.

“Se inició sumario y se corrió traslado al doctor. El ya pidió públicas disculpas y se retractó el mismo día; me llamó a la tarde; pidió disculpas; me explicó que tuvo un mal día y que se dejó llevar por broncas y que estaba absolutamente arrepentido. Pero ello no me impide iniciar acciones”, acotó Miquelarena en relación al comportamiento de alguien que por su condición de funcionario judicial debería ser menos temperamental teniendo en cuenta que cotidianamente incide con sus acciones en la vida y bienes de los chubutenses.

“No estoy convencido de que los funcionarios judiciales opinen sobre política. Si uno opina permanentemente, está haciendo política. Ello no impide que uno no tenga sus opiniones, pero no se pueden hacer manifestaciones partidarias. El sumario de por sí no implica una sanción”, concluyó el procurador.

Iturrioz es un fiscal polémico sobre quien ya pesaba entonces un pedido de juicio político por haber ordenado la detención de un funcionario que tenía fueros. Ello le valió ser separado de la causa “Revelación”. Allí se investigó a exfuncionarios y a empresarios que ya reconocieron haber pagado coimas para acelerar trámites en la administración pública. Uno de ellos fue Massoud Ighani, titular de Rigel.