El futsal local arma su protocolo

La Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) ya publicó un protocolo-borrador para cuando se pueda volver a la acción, aunque es un hecho que este es uno de los deportes que retornarán en la última fase tras la cuarentena.

Hay puntos fundamentales que cada entidad deberá acomodar a sus necesidades. Al respecto, Gustavo Camino, presidente de la Comisión Principal de Comodoro Rivadavia, charló con El Patagónico para despejar dudas.

"Hace tres semanas recibimos el protocolo que sugiere Confederación Argentina, que establece, además de las pautas sanitarias, jugar sin público y una cantidad máxima de 12 jugadores. Desde hace dos semanas venimos trabajando en un protocolo que corresponde a Comodoro, que incluye público y una cantidad mayor de jugadores de los que pretende CAFS", remarcó.

En ese sentido, comentó: "Estamos realizando la financiación de protocolo para presentar al municipio, que justamente la semana pasada nos convocó a una reunión informativa. Nos dijeron que vayamos avanzando en el protocolo y que seguramente será una de las últimas actividades en volver, porque es un deporte de mucho contacto".

"Autorizar un protocolo lleva un tiempo. Primero hay que presentárselo a Comodoro Deportes, para que lo analice la gente de Salud del municipio; se presenta a Provincia, que lo analiza, lo aprueba y ahí recién el deporte puede llegar a volver a una práctica", agregó.

El protocolo para entrenar también está en vías de confeccionarse. "Tenemos que hacer un protocolo previo, que es el de entrenamiento, porque después de 80 días de cuarentena nuestros pibes van a estar medio duros. Para eso también vamos a necesitar que estén habilitados los lugares privados", adelantó.

Las reuniones están en marcha. "Esta semana estamos en reunión de Asociación de Comodoro Rivadavia, que está integrada por la Comisión Principal, la Asociación Promocional y Femenino, junto con José María Ferreyra de las Casas. Yo, como presidente de la Categoría Principal, trabajo en el protocolo de distribución de gente y de bancos de suplentes en el gimnasio municipal 1", señaló.

"Queremos presentarlo antes de fin de mes. Estamos en reuniones constantes de la Asociación para poder terminarlo, evaluándolo, mirándolo, releyendo, tomando en cuenta algunos protocolos de otras actividades que han arrancado, o de otras entidades del país que están trabajando en lo mismo", afirmó Camino.

Para el dirigente, será fundamental volver a la actividad con público. "Nosotros no podríamos jugar sin público porque hay costos que cubrir. No podemos derivar todo el costo a un equipo. Si es sin público, sería totalmente solventado por el Estado, estimo yo. De otra forma no podemos cubrir los gastos operativos", sentenció.

Al respecto, añadió: "El público que queremos traer es a modo familiar. O sea, viene el jugador con la esposa, los nenes, la mamá, el grupo conviviente con el que pasó la cuarentena, grupos de cuatro personas que se sientan en el mismo lugar. Desde ahí, partís la burbuja de distanciamiento social, de 16 metros cuadrados que te piden. Podríamos llegar a unas 90 personas viendo el partido tranquilamente en grupos de a cuatro".