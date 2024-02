"El Gobierno de Milei parece un corso a contramano"

La gestión de Javier Milei todavía trata de asemejar el golpe que significó la derrota de la ya olvidada Ley Ómnibus. La respuesta no tardó en llegar quita de subsidios, acusaciones, escraches y la presentación de un proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La “marea verde” recogió el guante y ya se planifica una estrategia para responder a la contraofensiva de la Casa Rosada. Este sábado, a las 18, se llevará a cabo una asamblea transfemenina en la sede la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), ubicada en Urquiza 344, de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con El Patagónico, Emilse Saavedra, referente del MST y de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia, ponderó la lucha contra la Ley Ómnibus, el DNU y el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich.

“Milei en campaña había anunciado que iba a venir por nuestros derechos, pero hasta ahora no había sido algo tan concreto como la presentación, por ejemplo, de este proyecto que directamente atrasa mil años”, cuestionó.

La dirigente recordó los siete proyectos de ley que tuvieron que presentar para lograr la sanción de la ley. “La verdad es que fue un triunfo de la movilización”, destacó.

Saavedra reparó que en Argentina todavía hay muchos hospitales donde no se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo debido a la figura del objetor de conciencia. “Si un médico, un personal o cualquier personal de salud se declara objetor de conciencia, no te atiende y no te puede realizar la práctica. Esto atenta directamente contra la salud de las mujeres y de la persona gestante que desea abortar”, subrayó.

Asimismo, consideró que el Gobierno nacional es “un corso a contramano” debido a que diputados de La Libertad Avanza presentaron el proyecto de IVE, pero estaba “flojo de firmas”. “Salió este personaje Lilia Lemoine a decir que no firmó, que le pusieron su firma y ahora nadie es responsable de la firma del proyecto y parecería ser que vuelve para atrás”, afirmó.

“El gobierno viene bastante golpeado, pero también porque sabe que la marea verde, que todo el movimiento feminista va a estar en las calles respondiendo”, consideró.

“Nosotras nos estamos organizando para hacer algo en conjunto y seguramente vamos a coordinar también con las compañeras a nivel nacional para hacer lo que haya que hacer, salir a las calles y defender nuestro derecho porque esto lo conquistamos en las calles y lo vamos a defender en las calles”, advirtió Saavedra.