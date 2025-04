El héroe detrás de "Sonido de Libertad" llegó al país para ayudar a buscar a Loan

Tim Ballard, ex agente federal estadounidense y referente mundial en la lucha contra el tráfico infantil, colaboró con operativos en Argentina y se involucró en el caso del niño correntino.

El hombre que inspiró la película “Sonido de Libertad”, Tim Ballard, desembarcó en Argentina para sumarse a una serie de operativos conjuntos con fuerzas federales y provinciales, enfocados en combatir el abuso sexual infantil y la trata de personas. Su visita incluyó intervenciones en Mar del Plata, Florencio Varela, La Matanza y otras localidades del conurbano bonaerense.

Ballard, ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y fundador de la organización Aerial Recovery, se ha dedicado durante más de 20 años a infiltrarse en redes de explotación de menores, desarrollando tecnología y estrategias de inteligencia para desarticular mafias dedicadas al tráfico de niños. Su historia fue llevada al cine en 2023 con “Sonido de Libertad”, un filme basado en un rescate real en la selva colombiana.

Durante su estadía en Argentina, Ballard acompañó a fiscales y fuerzas de seguridad en diversos allanamientos. En Mar del Plata, por ejemplo, participó del operativo que culminó con la detención de un joven de 23 años que producía material de abuso sexual infantil (MASI) en su domicilio, ubicado frente a un jardín de infantes. Allí se rescataron dos niñas de 5 y 9 años, y se incautaron dispositivos con más de 170 GB de contenido, además de juguetes y disfraces usados para la producción del material.

La investigación, liderada por el fiscal Walter Mércuri, forma parte de una ofensiva articulada tras una alerta emitida por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Según Ballard, los resultados son solo el principio: “Fueron arrestadas 13 personas, entre ellas proxenetas y productores de MASI. Estamos convencidos de que hay muchas más víctimas por identificar”.

En Florencio Varela y Laferrere también se realizaron procedimientos relevantes. En uno de ellos fue detenido un abogado vinculado a una red que captaba menores para prostitución en la Ciudad de Buenos Aires. En Ramos Mejía, se incautaron pruebas tras diez meses de investigación contra un influencer acusado de organizar encuentros sexuales con menores, incluyendo transacciones en criptomonedas y anotaciones detalladas de los abusos.

Ballard destacó la valentía y el profesionalismo de fiscales y policías argentinos, y anunció que su organización planea establecer una sede permanente en el país. “Queremos que cada nación tenga un vehículo para que empresarios y ciudadanos puedan colaborar en el rescate y recuperación de víctimas”, explicó.

El caso Loan

Su presencia en Argentina también está vinculada con el caso Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes. En una entrevista con el diario La Nación, Ballard confirmó que mantiene reuniones para recabar información, aunque evitó dar detalles: “Es un caso muy complejo y con indicios de encubrimiento. Estamos comprometidos a buscar la verdad y colaborar con las autoridades. No vamos a parar”.

Ballard también se refirió a una futura donación tecnológica: “Estamos facilitando a la Policía Federal un equipo forense de última generación, que permite extraer en segundos toda la información de los dispositivos electrónicos de los sospechosos. Eso hoy no existe aquí y hace la diferencia entre detener o perder a un pedófilo”.

Respecto a las denuncias en su contra por parte de una ex colaboradora, Ballard fue contundente: “Son acusaciones falsas, lanzadas en el contexto del éxito de la película. Tenemos pruebas de que intentaron extorsionarnos, incluso reclutando a una víctima rescatada para que mintiera. No me van a frenar”.

En su paso por el país, Ballard también recibió el apoyo de activistas locales, quienes le transmitieron las preocupaciones de comunidades indígenas del norte argentino, donde se denuncia hace tiempo la desaparición de niños sin respuestas del Estado. Aseguró que su misión no tiene banderas políticas ni fronteras: “Estoy dispuesto a ayudar sin distinción. El turismo sexual y la trata de menores son problemas globales que requieren una respuesta unificada”.

La Fundación Tim Ballard será registrada próximamente en América Latina, con sede inicial en Ecuador, y se espera que pronto tenga presencia en la Argentina.