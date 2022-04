El hombre del norte 

C+/ CINE EN COMODORO

El joven príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre cuando su tío asesina brutalmente a su padre y rapta a su madre. El niño consigue huir de la isla en una barca, pero jura venganza. Dos décadas después, Amleth se ha convertido en un guerrero berseker o ulfhednar, dedicado al pillaje de pueblos eslavos, pero una vidente le recuerda su promesa: vengar a su padre, salva a su madre y matar a su tío. Amleth regresa a Islandia en un barco de esclavos y se infiltra en la granja de su tío con la ayuda de Olga, una esclava, para cumplir su promesa.

“Nunca quise hacer una película de vikingos”, dice Eggers. “Pensaba que eran unos brutos violentos que carecían del menor interés. Mi mujer, sin embargo, siempre se interesó por las sagas islandesas, los cuentos tradicionales vikingos, y sabía que me encantarían. A pesar de su insistencia, nunca me molesté en abrir uno de esos libros. Pero cuando viajamos a Islandia en 2015, la amplitud épica y avasalladora de los paisajes me cautivó inmediatamente; imaginé a solitarios jinetes del siglo X cruzando llanuras ante montañas de colores sobrenaturales, glaciares y cielos infinitos”.

“Descubrí una civilización compleja con espléndidas muestras artísticas, una cultura y una religión profundas, producto de la fusión con otras, además de una tecnología muy avanzada para la época, costumbres elaboradas, así como profundos códigos de honor y justicia”, añade. “Pero también era una cultura violenta, de sumisión, con terribles ciclos de venganza. Al parecer, el ser humano no cambia. Quizá sea la razón por la que me atrae el pasado. Es un espejo oscuro y distante. Y después de que el destino me reuniera en una comida con Alexander Skarsgård, la idea de realizar una película sobre los vikingos se hizo realidad”.

“Estaba convencido de que debía esforzarme en hacer la película vikinga definitiva”, explica. “Con la ayuda del brillante novelista y poeta islandés Sjón, nos lanzamos a hacer el film vikingo más correcto históricamente y más realista de toda la historia del cine. Para eso deberíamos trabajar con arqueólogos e historiadores, e intentar recrear ese mundo en todos sus detalles, y también esforzarnos en capturar -sin prejuicio alguno- el mundo espiritual de los vikingos: sus creencias, mitos y rituales. En ese aspecto, el mundo sobrenatural debería tener tanto peso como el mundo físico en la película, ya que lo tenía para ellos”.

“Las imágenes recientes que vemos en televisión, cine y videojuegos son llamativas, coloridas y geniales”, señala. “La percepción que se tiene actualmente de un vikingo se parece más a la de una estrella del rock futurista que a la de una antigua sacerdotisa nórdica, un granjero, un guerrero o una reina de entonces. Decidimos que, a través de una documentación próxima al fanatismo, intentaríamos redefinir esta imagen mediante algo tan realista y elemental como unos paisajes que sólo pueden inspirarnos”.

CINE COLISEO (21, 22, 25, 26y 27 de abril):

21:30 Hs. El Hombre del Norte (2D Subt.)

CINE COLISEO (23 y 24 de abril):

22:00 Hs. El Hombre del Norte (2D Subt.)

Género: Épico, aventura

Origen: Reino Unido, USA

Título original: The Northman

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 20 Min. Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Robert Eggers

Guión: Robert Eggers, Sjón

Producción: Mark Huffam, Lars Knudsen, Arnon Milchan

Música: Robin Carolan, Sebastian Gainsborough

Fotografía: Jarin Blaschke Montaje: Louise Ford

Reparto:

Alexander Skarsgård (Amleth), Nicole Kidman (Reina Gudrún), Claes Bang (Fjölnir), Ethan Hawke (Rey Aurvandil), Anya Taylor-Joy (Olga), Gustav Lindh (Thórir), Elliott Rose (Gunnar), Willem Dafoe (El bufón Heimir), Björk (La bruja eslava), Oscar Novak (Amleth niño), Kate Dickie (Halldóra la Picta), Ralph Ineson (Volodymyr), Ingvar Sigurdsson (He-Witcht)