El incómodo momento que Chano le hizo vivir a Rodríguez Larreta

Lo que estaba pensado como un diálogo informal entre el cantante Chano Moreno Charpentier y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se terminó convirtiendo en un escrache contra el funcionario del PRO. Si bien el "live" de Instagram se hizo a mediados de febrero, este viernes se viralizó un fragmento en el que el músico le agradece a Rodríguez Larreta por ayudarlo a sacar el carnet de conducir de forma poco transparente.

El músico, protagonista de varios incidentes viales en los últimos años vinculados al consumo de estupefacientes, le agradece en la transmisión en vivo al jefe de Gobierno por ayudarlo personalmente a conseguir un registro. Según Chano, no ocurrió una vez sino varias e incluso el propio Rodríguez Larreta le habría dicho que ese tipo de pedidos "lo comprometían".

“Cuando me invitaste, lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo. Cuando eras vicejefe de Gobierno, y ahora que sos jefe de Gobierno también. Me ayudabas hasta a sacar el registro y la última vez que te lo pedí me dijiste 'me comprometes'. Y bueno, nada, estuviste siempre atento conmigo", expresó el cantante de Tan Biónica.

Ante la magnitud de las confesiones Rodríguez Larreta eligió sonreír para salir al paso pero en las redes llovieron críticas por los "favores" que recibió el músico.

Chano viene luchando desde hace años con un problema de adicciones y en el año 2017 chocó ocho vehículos. Meses después de ese accidente, protagonizó otro incidente al colisionar contra un camión.