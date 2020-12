El Indio Solari, contra Los Pumas: "Tontos dañinos"

Luego de la viralización de los tuits discriminatorios y xenófobos posteados -en 2011 y 2012- por Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, integrantes de Los Pumas, el país salió a criticarlos. Y no solo gente ligada al deporte, sino también desde el ambiente artístico, como es el caso del Indio Solari, uno de los músicos más reconocidos del país.

Solari, según TyC Sports, desde su cuenta oficial de Instagram, compartió una foto que contenía una respuesta que hizo a otro usuario. No menciona a Los Pumas, pero sí lo hace indirectamente. "No me gusta descender del mismo árbol de la historia de estos muchachitos. Dicen los que saben que toda la humanidad desciende de una negrita africana. Lo que torna estúpida toda discusión de la comparación entre razas", comenzó.

indio-solari_w862.jpg

Y cerró, con un claro mensaje que sí apuntaría contra los acusados: "Estos jovencitos están convencidos de que son algo especial y en esa voluntad aristocrática se transforman en unos tontos dañinos".