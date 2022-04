El insólito motivo por el que Macri quedó afuera del Mundial de bridge

El expresidente no pudo participar del último partido por tener conjuntivitis. La Selección Argentina perdió con Suecia y quedó eliminada.

El expresidente Mauricio Macri no pudo jugar el último partido de la Selección Argentina en el mundial de bride por un problema de salud. Macri tenía conjuntivitis, por lo cual no pudo jugar este domingo ante Suecia y la Selección Argentina quedó eliminada en la primera rueda de la etapa de knock out donde se definirá el título.

Macri había sido anunciado en el lado "Sur" dentro de la dupla que tendría bajo su responsabilidad el destino del conjunto albiceleste en la categoría Senior de la 45° edición del certamen de este complejo juego de naipes. Su compañero iba a ser Pablo Lambardi.

"Lástima que Mauricio tenía una pequeña conjuntivitis y no pudo jugar el último partido, perdimos contra los suecos que es un equipo muy fuerte. Estuvimos muy cerca. Macri fue uno de los dos mejores jugadores del equipo por rendimiento", aseguraron quienes compartieron esta semana de competencia con el expresidente.

Luego de haber enfrentado a 22 de los 23 equipos inscriptos en la categoría Senior, la Argentina estaba en el noveno lugar, con 250.75 puntos. Suecia, su rival de este domingo, era séptima. Por eso, el equipo albiceleste estaba obligado a ganar para poder meterse entre los primeros ocho y clasificar a la etapa de eliminación directa.