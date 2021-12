El insólito pedido de una joven a otra en Instagram

Los furiosos mensajes de una novia celosa se volvieron virales en Twitter. Como si no fuera suficiente, las polémicas declaraciones del novio no tardaron en aparecer.

Una conversación privada se volvió viral en Twitter, donde una cuenta compartió las amenazas que recibió una chica de una pareja tóxica. En el tuit viral, el usuario @mati_cuds2 compartió las capturas de pantalla del diálogo entre una amiga suya y una desconocida que la contactó a través de Instagram: "Hola linda, mira quería decirte que hace tiempo me dijo mi novio que estuvieron un mes antes que lo mío con él se haga oficial y todavía lo tenés en mjres al igual que a mí", comenzó la mujer, refiriéndose a las listas de Mejores Amigos disponibles en las historias de Instagram.

La escena de celos ya se veía venir, pero aun así el argumento de la novia sorprendió a cientos de usuarios: "No quiero que subas más fotos en ropa interior, es más, si es necesario no subas más fotos porque siempre tenemos discusiones por vos y me haces sentir incómoda", demandó la desconocida, que para rematar también le advirtió que "nadie te va a tomar en serio" por compartir ese tipo de fotos.

Al primer mensaje le siguieron otros, más enfocados en insultar a la otra mujer por su pérdida de peso, pero aun demandando que deje de subir fotos, o "si es necesario elimina tu cuenta". Las inverosímiles palabras de la desconocida no tardaron en llegar a Twitter, donde el amigo de la atacada publicó las fotos en un tuit que ya se volvió viral. Con más de 80 mil 'me gusta's y cerca de 4 mil retuits, los internautas argentinos estaban a la espera de una actualización.

Lejos de decepcionar, pronto llegó la segunda parte de la telenovela digital. En un segundo posteo viral, el usuario compartió los mensajes que le llegó a su amiga de la segunda mitad de la controversial pareja, cuya comunicación trajo giros dignos de un blockbuster hollywoodense.

"Hola reina", comenzó dulcemente el novio. "Perdón por todo lo que te mando mi novia. Me da vergüenza todo esto, vi que están sus mensajes en Twitter". Lejos de ofrecer una solución, el sujeto intentó justificar su posición: "Pasa que no te quiero dejar de seguir porque me encantas. Solo te silencié y cuando tuve un rato las vi y ella me vio".

Continuando con su monólogo, el muchacho dejó caer la segunda sorpresa: resulta que nunca estuvo en una relación con la mujer que sigue en Instagram, sino que fue una mentira que le dijo a su actual novia "porque quise manifestarlo". Con la confianza de cien hombres, el sujeto pasó a intentar "chamuyar" a la pobre chica, resaltando que sus sentimientos aparecieron aún antes de su supuesta pérdida de peso, "desde que estabas más rellena, más para agarrar".

A pesar de sus esfuerzos, nunca hubo respuesta. Predeciblemente, el hombre manejó el rechazo con total madurez: "Bueno como veo que no me das bola te bloqueo me hubiese gustado salir con vos. Chau. Hija de re mil p***". El segundo capítulo de la novela tuvo tanto éxito como el otro, con miles de usuarios reaccionando con humor y memes al increíble intercambio.