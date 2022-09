El intendente Luque felicitó al entrenador Martín Villagrán

El intendente Juan Pablo Luque celebró la designación del comodorense Martín Villagrán como nuevo entrenador principal de la Selección Argentina de básquet U15, cuyo próximo desafío será el Torneo Sudamericano de la categoría, que se disputará en octubre.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, fue elegido recientemente por la Confederación Argentina de Básquetbol para encabezar el cuerpo técnico del seleccionado nacional de menores de 15 años, lo que representa un hecho trascendental para el deporte de Comodoro Rivadavia.

De esta manera, el primer desafío de Villagrán al frente del combinado U15 será el Sudamericano que se desarrollará del 24 al 29 de octubre, en sede a confirmar, por lo que el comodorense encabezará la concentración que se llevará adelante en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) del 13 al 23 de septiembre, junto a su staff técnico y una nómina compuesta por 18 jugadores, para comenzar la preparación para el certamen.

En ese contexto, el intendente Luque recibió en su despacho al entrenador, quien paralelamente continuará al frente del plantel de Gimnasia en la Liga Nacional, para felicitarlo por su designación al frente del seleccionado juvenil de básquetbol.

Al respecto, el jefe comunal manifestó que “como hombre del deporte y como comodorense, para mí es un gran orgullo la designación de Martín. Es algo muy importante, por un lado porque es fruto de su esfuerzo, y por otro para Comodoro y para Gimnasia, donde recorrió su camino desde inferiores hasta la Liga Nacional”.

“Por su trayectoria, Villagrán tiene conocimiento de cada una de las categorías en las cuales se puede vincular a nivel selección. No tengo dudas de que este es sólo el primer paso para empezar a crecer también a nivel de seleccionado y estoy muy feliz por lo que está viviendo”, remarcó.

Continuando en ese tenor, expuso que “lo de Martín es resultado del sacrificio, del esfuerzo y de las oportunidades que ofrece tener deporte de alta competencia en nuestra ciudad, además es un excelente profesional y una gran persona, con una formación como ser humano que difícilmente se encuentra en estos ambientes. Gimnasia tuvo mucha suerte de encontrarse con buena gente como él, Nicolás Casalánguida o Gonzalo García, lo que nos llena de orgullo”.

Del mismo modo, destacó que “este es un claro ejemplo de que desde el sur se puede llegar al primer nivel de cualquier deporte. Muchos deportistas y entrenadores trascendieron nuestra ciudad, y casos como el de Villagrán representan cómo se viene desarrollando el deporte en Comodoro Rivadavia”.

Por otra parte, Luque recordó su pasado como presidente de Gimnasia y Esgrima al afirmar que “en su momento, logramos que el club progrese económicamente de la misma manera que lo estamos haciendo en la ciudad y, en ambos casos, hay un gran responsable: Germán Issa Pfister, quien administró las arcas de Gimnasia como lo hace actualmente con el municipio, lo que permite ir creciendo y obtener resultados positivos.

LA FELICIDAD DE VILLAGRAN

Mientras tanto, Villagrán indicó que “estoy sumamente agradecido con Juan Pablo, Germán y con toda la comisión directiva de Gimnasia, porque el club tiene que ver en todo con esto que me está sucediendo, porque allí me formé y me desarrollé como profesional. Más allá de que uno se va capacitando, ellos me dieron la posibilidad de que un entrenador joven, que venía en formación, pueda dirigir en la Liga Nacional”.

“Ese puntapié fue clave, ya que no en todos los clubes se manifiesta ese apoyo que aún sigo teniendo actualmente, con la dirigencia al mando de Pablo Ivanoff. Se comportaron de manera increíble conmigo cuando los informé acerca de esta designación y automáticamente me respondieron que sí, sin poner ninguna traba, teniendo en cuenta que no es fácil ir a un proceso de selección argentina de menores y dirigir en la Liga al mismo tiempo, ya que me voy a perder algunos partidos”, explicó.

En ese sentido, recalcó que “estoy muy feliz y agradecido por tener la posibilidad de combinar Gimnasia, el club donde está la gente que quiero, y la Selección Argentina. Estoy orgulloso por haber sido designado como entrenador U15, que me acepte el coordinador, el director deportivo y el presidente de la Confederación, Fabián Borro, lo que para mí es un placer, un privilegio y una responsabilidad enorme”.

Por último, Villagrán señaló que “lo que tiene Gimnasia y que agradezco siempre de sus dirigentes es que siempre fueron sinceros y cuidaron las arcas del club. Hoy el club está creciendo inmensamente y saneado económicamente, lo que me da placer, orgullo y tranquilidad para trabajar”.