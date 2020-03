El intendente Luque se propone sumar el aporte de empresas en su campaña para dotar de elementos al Hospital Alvear.

El Gobierno provincial sumó un nuevo capítulo en su interna entre Mariano Arcioni, su vice Ricardo Sastre y el intendente de Trelew, Adrián Maderna. Es que José Severiche, exsecretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue despedido después de respaldar un paro de docentes autoconvocados por 48 horas.

Severiche es afín al intendente de Trelew y la interna que existe en Fontana 50 habría sido el desencadenante de la medida.

Según informó El Chubut, el dirigente gremial era delegado de Lotería del Chubut en Trelew y decidió presentar una nota al secretario de Trabajo, Cristian Ayala, notificando que trabajadores de la Educación autoconvocados resolvieron un paro por 48 horas, entre el martes y ayer hasta las 00 horas.

“El presidente de Lotería, José María Aguirre, me comunicó que por orden del gobernador me echaban”, explicó Severiche y denunció que el motivo fue que “le di cobertura legal a los docentes autoconvocados para ratificar un paro”.

El exdirigente gremial calificó la situación como “increíble”, porque “no te pueden echar por la defensa al trabajador”. En el Gobierno provincial estaban irritados porque el gremialista alineado al madernismo, además tenía un cargo provincial.

La relación entre Severiche y Aguirre comenzó a romperse cuando el gremialista reprochó el traslado de 18 empleados de Lotería al Bingo de Trelew, donde “solo hay una oficina”.

MADERNA SOLIDARIO

A todo esto, el intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, siguió de cerca la situación que culminó con la separación del cargo en el Instituto de Asistencia Social de José Severiche.

El sindicalista fue despedido luego de que en la misma jornada le diera cobertura sindical por medio de la CTA a docentes que habían decidido una medida de acción directa.

Esto, según trascendió, se sumó a una serie de diferencias que venían registrándose desde su llegada a Lotería.

El jefe comunal destacó el permanente compromiso de Severiche para con sus afiliados y recalcó que el trabajador ha sido siempre una prioridad para el dirigente gremial. Y le brindó su respaldo absoluto.

En este sentido, el mandatario municipal aclaró que si bien “hemos tenido diferencias con Severiche, cuando estaba al frente de ATE Trelew, siempre fue sobrellevado a través del buen diálogo, priorizando el bienestar de todos los trabajadores”.

Los docentes que decidieron establecer un paro de 48 horas esta semana reclaman arreglos edilicios, mejoras salariales y pago en tiempo y forma de los mismos, así como también la actualización de las partidas escolares.

Severiche firmó una nota de adhesión en su carácter de Secretario General de CTA Regional Trelew-Rawson. Dicha rúbrica motivó la furia en Fontana 50 que derivó en su salida.

En diálogo con La Tecla Patagonia, Severiche explicó: “con estos sindicalistas que están viendo de aceptar bonos, que dilatan los paros, vinieron los compañeros y no los voy a dejar tirados, si la realidad es otra, es cruel. El gobernador me echa, pero a mí no me van a echar de CTA».

En esa línea, el dirigente sindical sostuvo que «voy a bancar los paros que sean necesarios, siempre y cuando sean coherentes. ¿O estamos re bien en la provincia? Me dijeron que era orden de Arcioni porque avalé un paro y le dije ¿y sabés cuántos más voy a avalar?», y agregó: «estoy enojado porque ellos no ponen un límite entre una función y otra. Yo más allá de que este en Lotería soy el Secretario General de la CTA».

Asimismo, Severiche contó que «cuando empecé había denunciado que tiraron la delegación al Bingo. Que no había baños para discapacitados cuando tenemos dos compañeras que están con bastón; sin oficinas; un desastre. Yo denuncio eso porque mi corazón es sindicalista y no puedo no denunciarlo. Hago las denuncias y me buscaron veinte mil excusas para sacarme».

«Yo no puedo dejar de tener el saco sindical. Esto es prueba de que yo no estoy vendido. Voy a hacer lo que corresponda, si es justo es justo. Yo soy Secretario General los 365 días del año, no voy a entrar a un lugar para quedarme mirando el techo», explicó el ahora extitular de Lotería de Trelew.

Al ser consultado sobre si su vínculo con el intendente de la localidad Adrián Maderna habría precipitado la salida, Severiche no dudó en relacionarlo. «Yo milito también en el espacio de Adrián (Maderna). La confusión es que si yo soy sindicalista no puedo hacer nada. Es obvio que la ruptura o las discusiones me perjudican a mí. Está todo bien. Yo no nací con ellos ni vine con ellos».