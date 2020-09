El intendente de Madryn contrajo el virus

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, confirmó esta tarde que dio positivo en el examen de Covid-19. "Lamentablemente les tengo que comunicar que acabo de dar positivo de COVID-19. Sé que estaba dentro de las posibilidades, porque estamos expuestos por el lugar que nos toca ocupar. Mis contactos estrechos están identificados”, dijo.

"Anoche tuvo síntomas, y decidí realizar el hisopado este mediodía. Recién me comunicaron el resultado. Les pido a todos que extremen las medidas de cuidado y que respeten las medidas sanitarias para disminuir los riesgos y no salgan o se expongan de no ser sumamente necesario", comunicó el intendente de Puerto Madryn, ciudad que hasta el último reporte acusa 198 casos. De ellos, 148 son casos activos.