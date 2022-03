El juicio a Gómez proseguirá el lunes 21

Este miércoles se reanudó el debate por el femicidio de Yanina Montes Castro que tiene como imputado a Luis Gómez. En la anterior audiencia se había declarado abandonada la defensa particular y se le dio cinco días al imputado para que designara nuevo defensor. Al ser consultado en la fecha si ya tenía patrocinante, respondió que seguía con su anterior defensor, Sergio Romero, a lo cual el tribunal le explicó que eso “legalmente no era posible y que si no tenía otro defensor se le designaba la defensa pública”. Romero faltó en tres ocasiones a las audiencias por este caso, un hecho pocas veces visto en Comodoro.

Lo concreto es que la defensora oficial Lilian Bórquez, por videoconferencia, expresó que dadas las circunstancias con el juicio ya iniciado, necesitaría 10 días para tomar conocimiento acabado de lo ya realizado y poder así llevar adelante una defensa efectiva de Gómez.

Por su parte la fiscal Verona Dagotto no objetó el pedido de la nueva defensora y enfatizó que “dentro de diez días continúe el juicio en el estado en que estaba”. En igual sentido la querella, representada por Olga Figueroa, adhirió en un todo a lo solicitado por la fiscal.

Finalmente el tribunal, presidido por Alejandro Soñis e integrado por Daniela Arcuri y Jorge Odorisio, resolvió retomar el debate el próximo lunes 21 de marzo, a las 9, exhortando a la fiscal a remitir la totalidad de la prueba a la defensa pública.

El hecho ventilado en juicio comienza con una relación de pareja mantenida entre Yanina Montes Castro y Luis Gómez, relación signada por agresiones físicas y psicológicas de éste hacia ella. El 29 de agosto de 2020, pasadas las 3.30 aproximadamente, se encontraban ambos dentro del departamento que alquilaban en el inquilinato de la calle Diaguitas, del barrio Fuchs, momento en que Gómez toma un arma blanca y le asesta 86 puñaladas a la mujer.

El hecho sería descubierto tres días después.