El "libertario y virgen" que quería entrar a GH es policía

Una broma viral podría terminar con una fuerte sanción a un cabo de 28 años de la Policía de Neuquén. Si bien Aldo se hizo pasar por un postulante a la casa de Gran Hermano e hizo una parodia en la que se definió como virgen, manipulador y violento, el video tomó tal relevancia que ahora es investigado por la fuerza de seguridad de la Provincia de Neuquén.

Según confirmaron a LMN, el joven tiene 28 años y trabaja en la Dirección de Informática y Comunicaciones. Ante la viralización del video, llegó a fuentes de la fuerza de seguridad que decidieron llevar a cabo una "actuación preliminar administrativa".

"Esto es con finalidad de obtener la información necesaria y comprobar si hubo por parte del investigado una transgresión a alguna falta al régimen disciplinario policial", aseguraron desde la fuerza.

Por el momento no hay una sanción confirmada para el cabo Aldo, quien había confirmado que el video se trató de una parodia.

Pese a la extravagante y original presentación de Fabián Sandunguera como postulante a Gran Hermano, no fue más que el personaje creado por Aldo, un joven neuquino de 28 años que, a modo de diversión, quiso hacer una parodia de los castings. “Que quede claro que no quiero entrar a GH, no soy virgen y no voy a votar a Milei”, había dicho en declaraciones con LMNeuquén.

Aldo había explicado que la idea de hacer un video en formato de parodia se le ocurrió mientras estaba esperando el colectivo y tras ver un hilo de Twitter con un resumen de los postulantes. “Muchos me parecieron hasta irreales y tomé algunos fragmentos de esas cosas que decían y lo armé de camino a mi casa”, dijo.

El falso candidato a GH esperaba que quienes vieran su video se dieran cuenta de que todo era parodia, pero no fue así y a las pocas horas se encontró con campañas para que entre a la casa más famosa del país. “Lo borré de TikTok y Twitter porque no entendieron que era una parodia”, sentenció. Ahora deberá enfrentar una investigación dentro de la fuerza que podría terminar en una sanción.

La semana pasada trascendió el caso de un policía de Mendoza que sí quería ingresar en serio a la casa de GH y para ello se había autodefinido como “manipulador y bipolar”, así como capaz de “traicionar a mi mejor amigo”. El mismo fue sancionado por la fuerza.