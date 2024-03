El municipio capacita a organizaciones sociales

Ls finalidad es brindarles las herramientas necesarias para la fabricación de prendas que puedan, a posteriori, comercializar.

El objetivo es que los participantes se instruyan y logren tener una salida laboral.

Con una importante cantidad de participantes, se dio inicio al curso de capacitación en donde, en primera instancia se trabajó sobre la realización de pecheras. Cabe recordar que la CCC cuenta con 15 máquinas que son las utilizadas para que las integrantes de la agrupación, puedan avanzar en el taller, aprendiendo sobre su correcto uso, así como a llevar a cabo el corte de las prendas, sin molde y su posterior costura.

En ese sentido, Claudia, una de las participantes, indicó: “estoy en este emprendimiento que está muy bueno porque es una salida laboral. Me sirve mucho. Le agarré la mano en seguida a la máquina porque me gustó y esto nos ayuda porque podemos hacer esto mismo en nuestras casas y ayudar a mantener a nuestros hijos”.

“Estamos haciendo algo, estamos aprendiendo y demostramos que no somos unos planeros, como mucha gente dice, somos una organización que ve un proyecto a futuro y a nosotras nos hace sentir muy bien porque nos sentimos útiles, así que estamos muy contentas”, expresó.

Del mismo modo, Mirta, quien también está participando del taller, manifestó: “estamos aprendiendo a coser, que a mí me sirve porque, el día de mañana poder tener un emprendimiento y tener una salida laboral. Hoy estamos armando unas pecheras para venderlas y esto nos ayuda porque lo que cobramos no es mucho para cada grupo familiar”.

Otra de las participantes, Cristina, habló sobre su experiencia y señaló: “lo que más me gustó es que nos están guiando para poder aprender y esto nos va a servir para tener un trabajo y también para demostrar todo lo que podemos hacer”.

Susy Pajuelo, líder de la Agrupación 14 de Junio, explicó: “nosotros venimos con sueños muy grandes, con ganas de aprender más cosas y por eso vinimos aquí. Empezamos reciclando pantalones de jean, compramos nuestros propios materiales y así pudimos hacer varias cosas”.

“Cuando era joven mi mama me mandó a estudiar confección y esto a mí me dio de comer, entonces por eso pensé esta idea para las chicas y empezamos en mi casa, que yo tengo una máquina. Algunas no sabían coser pero cuando vieron que lograron hacer cosas lindas, todas se emocionaron y después quisimos perfeccionarnos y gracias la Municipalidad llegamos a este lugar hermoso”, detalló.

Asimismo sostuvo: “nosotras venimos a aprender para poder tener un trabajo más adelante y con eso, una entrada de dinero para nuestras familias, por eso estamos tan agradecidas con este espacio y con su coordinadora que nos da esta oportuni