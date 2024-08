El Municipio continúa generando espacios de capacitación para jóvenes

Este miércoles, en instalaciones del Ente Comodoro Conocimiento, se llevó a cabo con la presencia del gerente de la Agencia, Domingo Squilacce; el referente de Relaciones Institucionales de PAE, Juan Taccari y la directora de Fundación Pescar, Silvia Uranga, entre otras autoridades, el acto de lanzamiento de esta nueva capacitación, que contará en esta oportunidad con 18 participantes.

Cabe destacar que durante los 7 años que lleva esta alianza, fueron capacitadas más de 500 personas. Mientras que en este año quedó inaugurado el 12° Centro Pescar, con orientación en neuroventas, servicio al cliente y tecnologías. En ese sentido, Squilacce indicó que “la idea es brindarles todas las herramientas a estos 18 jóvenes, que fueron seleccionados de un total de más de 130 personas para puedan acceder a mejores puestos de trabajo”.

“Para nosotros la formación es fundamental para que los hicos puedan aspirar a mejores oportunidades laborales. La capacitación permanente les permite ganar confianza, generando un entrenamiento dentro del mundo del trabajo, que consideramos muy importante”, resaltó.

En coincidencia con esto, Juan Taccari, remarcó que “tenemos la gran satisfacción, edición tras edición, de que muchos chicos logran insertarse laboralmente, especialmente en todo lo que tiene que ver con atención al cliente en áreas de salud y ese es un mérito que no estaba previsto originalmente, pero, a medida que iba avanzando, se fue armando esta red”.

ALCANZAR OBJETIVOS

En ese contexto, Lucas Franco uno de los jóvenes que participó de la capacitación en el2021, y hoy trabaja en un Centro de Salud privado de la ciudad, habló sobre su experiencia y los beneficios que logró a través del acceso a la formación, al señalar que “gracias a las herramientas que me dieron en ese momento, conseguí afianzar la responsabilidad, el compromiso, así como la oratoria. Me dieron confianza, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Estoy seguro que antes del curso, nunca hubiera podido hablar frente tantas personas que no conozco, y hoy puedo hacerlo por la confianza que me ayudaron a tener”.