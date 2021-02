"El narcotráfico cuenta con más recursos que la Justicia"

El Tribunal, que aún registra dos vacantes tras la jubilación de los jueces De Diego y Cabrera de Monella, dictó una sentencia por semana con 57 debates orales presenciales y por videoconferencia en los que se condenó a 32 personas con prisión efectiva y dictó 48 absoluciones. El 86,2 % de las causas que llegaron a juicio fueron por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal de Comodoro Rivadavia, quedó presidido por el juez Enrique Guanziroli luego del retiro de la jueza Nora Cabrera de Monella en marzo del año pasado y la jubilación del juez Pedro De Diego. De esa manera, el trabajo de este tribunal desde hace tiempo es completada con la colaboración de los jueces Luis Alberto Giménez del TOF de Ushuaia y Mario Gabriel Reynaldi y Alejandro Ruggero del TOF de Río Gallegos, designados como jueces subrogantes por la Cámara Federal de Casación Penal.

Guanziroli informó esta semana al periodismo el trabajo realizado durante 2020, como tradicionalmente lo hace ese Tribunal dando a conocer la cantidad de causas resueltas y llevadas a juicio.

“Se pudo dictar una sentencia por semana, con un tribunal desintegrado”, destacó Guanziroli, sobre el esfuerzo que ha realizado junto a sus colaboradores. El Tribunal tiene aún dos vacantes hasta que el Senado de la Nación otorgue el conforme de los dos jueces que plantee el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ello puede ocurrir una vez que se llame a un concurso, los jueces concursen, sean evaluados y luego se conforme una terna para que el presidente seleccione y que el Senado dicte el conforme.

“La incorporación por nuestra Corte Suprema de las firmas digitales, permitió que los integrantes subrogantes pudieran ocupar su función sin perjuicio de los inconvenientes de desplazamiento territorial que pesó sobre todos, los debates de juicio se rediseñaron tomándose las audiencias con el mínimo de las personas presentes y con la conexión simultánea de magistrados, imputados, letrados o testigos, a través de la plataforma zoom.us, sorteando esta restricción a la movilidad y resguardando la salud de todos evitando contactos estrechos”, describieron desde el Tribunal Oral Federal de Comodoro.

Durante 2020 se han realizado un total de 57 audiencias de debate y juicio oral. Los debates involucraron en un 86,2% infracciones a la ley 23.737, de los cuales el 36% se refirieron a comercio, transporte o tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y las organizaciones para realizarlos, es decir, las figuras más graves. Mientras el juzgamiento de tenencias simples representaron el 20% y otro 20% resultaron diez sentencias absolutorias por tenencia para consumo personal. Se han juzgado una causa de trata de personas, una por privación ilegítima de la libertad agravada, una por homicidio dentro de la U-6 del Servicio Penitenciario Federal, otra por infracción a la Ley 24.051, una de acopio de municiones de armas de guerra y dos por entorpecimiento de servicios públicos.

En esos 57 debates, se resolvió la situación procesal de 101 personas, con 32 condenas de prisión efectiva, 14 con prisión en suspenso y 48 absoluciones, de las que se destaca 10 absoluciones por consumo personal y por otro lado, como peculiaridad, hubo unas cinco que fueron consecuencia de la nulidad inicial del actuar policial, una en un allanamiento y otras cuatro por procedimientos de detención y requisa practicados sin los elementos previos que justifiquen actuar sin orden judicial.

Se ordenó la destrucción de 54.721,25 gramos de marihuana, 1.067,79 gramos de flores de cannabis, 94.417,12 gramos de cocaína y 33 troqueles de LSD.

En lo que va del 2021, ya se fijaron 25 audiencias orales y públicas en otras tantas causas hasta mayo de este año.

EL NARCOTRAFICO Y NARCOMENUDEO

“El narcotráfico es un desafío permanente, porque cuenta con muchos recursos, muchos más de los que cuenta la Justicia, recursos humanos y técnicos, el desafío de enfrentar eso no es menor. Hay provincias y lugares en donde no se cuenta con tanta disponibilidad de medios, pero yo creo que aún así con prudencia Chubut, ha desenvuelto un sistema que permite control y permite el castigo cuando corresponde”, afirmó Guanziroli.

Al consultarle por esos recursos técnicos que la Justicia y la Policía no cuenta, el juez federal dijo que se trata de “cámaras, por ejemplo, con zoom porque estas cuestiones no solo están de día, detecciones en los medios de transporte, que no es solamente el famoso perrito, que yo siempre dije que el perro era muy importante, hay otros medios a los que se puede recurrir y no siempre los tienen las fuerzas de seguridad para controlar” explicó el titular del TOF.

Guanziroli con vasta experiencia en la Justicia Federal como juez considera que “hay reincidencia” ya que hay condenados que se involucran en causas de drogas “como un negocio y persisten en el negocio”. El juez reconoce que hay personas que se han recibido de excelentes profesionales después de dejar el delito de estupefacientes, pero observa reincidencias. “A lo mejor pueden no ser derivadas en la situación personal del individuo sino de la situación general, un país que no ofrece posibilidades de trabajo, o que se achica su economía, desgraciadamente para este tipo de situaciones marginales busca otros caminos” reflexiona Guanziroli.

Otro de los delitos que le preocupan al juez federal las situaciones de violencia de género y de trata de personas en la Patagonia. Para abordar esta problemática sostiene que “hay que empezar culturalmente”. “Es inconcebible que todos los fines de semana, si no hay una muerte de una mujer, un altercado en el que las mujeres salen destrozadas, es un tema que hay que ir trabajando culturalmente” grafica.

Al ser consultado por el pedido del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni de que la investigación del narcomenudeo sea llevada a cabo por la Justicia Provincial, el juez Guanziroli indicó: “bienvenido que sea todo este tipo de investigaciones por quienes lo pueden llevar a cabo, si la provincia encuentra que tiene los medios necesarios, los medios útiles para llevarlo a cabo, adelante, yo no tengo objeciones formales sobre el tema, el narcomenudeo es una situación que afecta a toda la sociedad”.