La filtración de las imágenes no hicieron más que confirmar los rumores de un romance entre la mujer de 48 años y el joven de 31.

El noviazgo entre el hijo de Michael Jordan y la ex esposa de Scottie Pippen

Meses atrás Larsa Pippen, ex esposa del legendario jugador de los Chicago Bulls Scottie Pippen, quedó envuelta en rumores de romance con Bronny James, hijo mayor de LeBron, actual estrella de Los Ángeles Lakers que no reaccionó de la mejor manera. Sin embargo, ella se encargó de desmentirlos a través de las redes sociales, plataforma donde habían intercambiado reacciones y emojis. También con el jugador Malik Beasley, de Minnesota Timberwolves. Desde entonces, todo aquello quedó en trascendidos.

Este lunes la figura de la mujer de 48 años volvió a estar en el centro de las principales portadas de espectáculos del mundo. Es que Larsa Pippen fue noticia, aunque esta vez por las fotos filtradas en las que se la ve acompañada de Marcus Jordan, hijo de otra leyenda de la NBA, Michael Jordan, 17 años menor que ella.

Las imágenes fueron brindadas por TMZ Sports (Deportes) y captadas el último domingo 4 de septiembre en el popular restaurante japonés ZUMA, de la ciudad de Miami. Fue durante un almuerzo y ambos estaban sentados uno al lado del otro.

“Testigos oculares nos dicen que estuvieron allí durante unos 45 minutos y que no había signos evidentes de gestos de afecto en público entre ellos. Sin embargo, nuestras fuentes dicen que Larsa parecía estar tratando de mantener un perfil bajo y se puso un poco asustadiza cuando se dio cuenta de que la gente la había visto o estaba tomando fotos”, publicó TMZ.

La noticia causa un impacto mayor por tratarse de personas muy cercanas a Michael Jordan y Scottie Pippen, quienes fueron amigos y brillaron como compañeros en la época gloriosa de los Chicago Bulls, donde en los años 90 cosecharon seis títulos en ocho años, pero que desde hace un tiempo mantienen una guerra mediática. Esto se acrecentó con la serie The Last Dance, donde Jordan fue el gran protagonista y no hizo más que generar aún más roces entre ellos.