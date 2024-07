El nuevo aumento sería del 29% en agua y cloacas y del 14,6% en luz

La nueva solicitud de readecuación tarifaria de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) corresponde para la distribución de energía eléctrica y alumbrado público y distribución de agua potable y cloacas. El Ente de Control de Servicios Públicos (ENCOSEP) convocó a Audiencia Pública para que los vecinos se expresen en relación al aumento que se aplicaría en el consumo de agosto; es decir a pagar en septiembre.

Lucía Haag, presidente del EnCoSep, explicó que “hubo un nuevo pedido de readecuación de tarifas que está fundamentado en un nuevo acuerdo paritario y un nuevo aumento del agua en block”.

La funcionaria que preside el órgano -que también integran Carlos Jurich y Cintia Mercedes Juárez- indicó que lo que están solicitando es un aumento de 29,113% para la parte de saneamiento, que tiene que ver con el aumento de agua en block que esto viene de provincia y acuerdos paritarios de salarios y también hay una solicitud del 14,66% de readecuación de tarifa de energía.

Sobre este último punto, señaló que “esto es lo que se solicita sobre el valor base del megawatt que le corresponde a la categoría N1, es decir, la categoría que está sin subsidio”.

INFORMACION EN AUDIENCIA

Además de esto, en el expediente que se le entrega a los vecinos que deseen inscribirse a la audiencia del 12 de agosto en el Centro Cultural, se le dará un detalle de cómo van a quedar las facturas con posterioridad a la quita del subsidio para las categorías que todavía lo tenían. “Esto es una cuestión a nivel nacional, nosotros no tenemos injerencia ahí, así lo han decidido desde Nación, eliminar el subsidio a nivel nacional”.

El ENCOSEP hace la recepción de todo tipo de reclamos de los vecinos en cuanto a los servicios que el ente tiene injerencia, es decir, de los servicios públicos que son concesionados por la Municipalidad: energía eléctrica, alumbrado, redes de agua y cloacas, transporte público y recolección de basura.

Aunque destacó principalmente que aumentó el reclamo por los aumentos en las boletas de gas, aunque elloS no tienen competencia en ese servicio. “Por ejemplo, con el tema del aumento del gas, fue muy notorio y hemos recibido muchos reclamos sobre ese tema, pero nosotros no tenemos jurisdicción sobre esas cuestiones porque no es un servicio que la Municipalidad esté concesionando, lo mismo con telefonía e internet”.

Señaló que el reclamo más recurrente es en relación a la medición del consumo eléctrico. “A partir del último año empezaron a aumentar en forma escalonada y cada vez más rápido las tarifas de energía, por lo tanto el reclamo más común es por eso, por el aumento de la energía” dijo Haag y agregó que “hay también quejas por vecinos que se encuentran en situaciones irregulares, personas que por ahí desconocen el consumo de los electrodomésticos que tienen en el domicilio, gente que está mal categorizada dentro de las distintas categorías de consumo que tiene la SCPL, entre otros”.