El nuevo billete $2.000 saldrá a la calle antes de lo esperado

El Gobierno se prepara para lanzar finalmente a la calle el nuevo billete de $2.000, que verá la luz un poco antes de lo previsto inicialmente, ya que se esperaba que fuera en el segundo semestre, pero, según informaron fuentes del mercado, Casa de Moneda Argentina (CMA) “pudo agilizar los procesos productivos y adelantar tiempos de entrega de los productos contratados”. Y aseguraron que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya cuenta con el nuevo billete.

Señalaron que uno de los primeros logros del presidente de Casa de Moneda, Ángel Mario Elettore, en estos casi tres meses de gestión será “la entrega con un mes de anticipación (la fecha estipulada por contrato para la primera tanda era junio/agosto) de los nuevos billetes de 2.000 pesos conmemorativos a la salud pública nacional, impresos íntegramente en Casa de Moneda”.

En manos del BCRA

Y, por otro lado, pusieron la pelota en la cancha del regulador monetario al señalar que “ahora son sus tiempos y los de su presidente, Miguel Pesce, los que corren para ver cuándo los argentinos los verán en la calle”.

Aunque la impresión de billetes se trata de un proceso que, en línea con lo que establece la regulación, tiene altos grados de confidencialidad porque es parte de la política monetaria del Banco Central (BCRA), Ámbito pudo conocer algunos detalles del contrato firmado para la emisión de este nuevo papel.

Antes que nada, cabe recordar que el directorio del Banco Central (BCRA) aprobó la salida del nuevo billete de $2.000 en febrero de este año y éste se integrará a la actual línea peso. "Fue diseñado en colaboración con Casa de Moneda y conmemora el desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina", se anunció oficialmente en ese momento.

Y se supo que tendrá como protagonistas al Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrán, en el reverso, y a los doctores Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en nuestro país, en el anverso.

Cómo es el contrato entre BCRA y Casa de Moneda

Dicho esto, cabe mencionar que el contrato entre el Central y Casa de Moneda (CMA) para la provisión de billetes con la denominación 2.000 está previsto que cubra el periodo junio 2023- abril 2024 y se dividen en dos partes:

$2.000- Salud Pública Conmemorativo- junio/agosto (que se adelantó)

$2.000- Carrillo-Grierson- septiembre 2023/ abril 2024

Esta distinción entre las dos etapas de impresión y producción prevé que la primera se realizará íntegramente en CMA, en tanto que para la producción de la denominación $2.000- Carrillo-Grierson se subcontrataron parcialmente procesos de fabricación en el exterior a la Casa de Moneda de Brasil, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España y a la China Banknote Printing And Minting Corporation.

Los bancos, a la espera del nuevo billete

Ahora todo indicaría que se iniciaría la etapa de prueba y adaptación de los cajeros automáticos de los bancos. Si bien, por el momento, las entidades no han tenido novedades. “Nosotros todavía no recibimos nada y los bancos de ABA ninguno había recibido nada por el momento”, informó una fuente del sector. Mientras que otra, dijo que “esperamos algo el mes que viene y luego lleva bastante tiempo todo” el proceso de adaptación. Y una tercera voz de las entidades afirmó que “por el momento, el área de Operaciones no tenía novedades respecto de la llegada de los billetes nuevos”.

Habrá que esperar a ver qué sucede en las próximas horas dado que todo indica que, a fines de mayo podríamos empezar a tener un nuevo billete de mayor denominación en circulación, el de $2.000, que viene a desplazar del puesto al añejo billete de $1.000, que ocupa ese lugar desde diciembre de 2017.

Fuente: Ámbito