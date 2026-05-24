El nuevo escándalo alrededor del entorno de Lía Crucet

A casi dos años de la muerte de la cantante, crecieron las versiones sobre fuertes enfrentamientos entre Tony Salatino y uno de los hijos de la artista.

La interna familiar alrededor de la herencia de Lía Crucet volvió a quedar expuesta con una serie de episodios que involucran a su viudo y ex manager, Tony Salatino, y a Ezequiel, uno de los hijos de la artista. Según trascendió en “El Run Run del Espectáculo”, las tensiones escalaron durante las últimas semanas en medio de amenazas, discusiones por propiedades y situaciones que encendieron preocupación en el entorno cercano.

En paralelo al conflicto familiar, también se conoció que Salatino permanece internado en una clínica neuropsiquiátrica de Mar del Plata. De acuerdo a lo informado en el programa televisivo, ya había atravesado anteriormente un tratamiento similar que se extendió durante unos 45 días antes de recibir el alta médica.

Uno de los puntos que más inquietud generó tiene que ver con las versiones sobre una posible internación involuntaria. Los conductores del ciclo, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, señalaron que allegados al histórico representante sostienen que el ingreso a la institución médica se habría producido contra su voluntad.

Mientras tanto, comenzaron a circular relatos sobre un episodio con un cuchillo y videos que fueron considerados alarmantes por personas cercanas a la familia. Aunque los detalles no fueron difundidos públicamente, el hecho sumó tensión a una disputa que ya venía marcada por fuertes cruces internos.

Según indicaron los periodistas, el trasfondo del conflicto estaría ligado a diferencias patrimoniales y discusiones por una propiedad. Hasta el momento, sin embargo, no trascendieron denuncias judiciales ni resoluciones formales vinculadas al caso.

Desde el programa también recordaron que la familia de la cantante ya había protagonizado distintos enfrentamientos públicos tras la muerte de la artista, ocurrida el 28 de noviembre de 2024 en Mar del Plata, después de un prolongado deterioro de salud.

Con este nuevo episodio, las disputas alrededor del círculo íntimo de una de las figuras más reconocidas de la movida tropical argentina vuelven a quedar en el centro de la escena pública.