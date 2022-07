El nuevo jugador del City al que Bielsa le cambió la vida

El jugador inglés Kalvin Phillips no se olvida de Marcelo Bielsa al despedirse del Leeds camino al Manchester City, y le dedica unas sentidas palabras.

Kalvin Phillips fue el jugador que Pep Guardiola eligió en la Premier League para reemplazar la salida del brasileño Gabriel Jesús, que fue presentado por el Arsenal. El jugador de la selección inglesa tuvo palabras de agradecimiento hacia su mentor en el Leeds: Marcelo Bielsa, en la carta de despedida de los hinchas de Elland Road.

"No puedo mencionar a Leeds sin mencionar a una persona especial: Marcelo. El mejor entrenador que conocí. Fue un hombre que le dio vida al club, le hizo creer a los jugadores y a todos los involucrados en el club que éramos lo suficientemente buenos para regresar a la Premier League después de 16 años. Pero no solo le diste todo al club, sino también me diste a mi todo lo que necesitaba para convertirme en la persona que soy hoy, dentro y fuera de la cancha", publicó el nuevo jugador del Manchester City.

Bielsa transformó a este jugador de 26 años desde que el rosarino llegara al Leeds en junio de 2018. El 'Loco' le dio la alternativa para que fuese el mandamás del mediocampo del equipo en la Championship y lo llevó a ser la figura que hoy en día fue tenido en cuenta por Guardiola previo paso por la Selección de Inglaterra.

Tanto es el cariño que Bielsa sentía por Phillips que cuando fue convocado por el seleccionador inglés, Gareth Southgate, el argentino le regaló una camiseta de Newell's por la convocatoria.