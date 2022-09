El padre de Pérez Roldán negó que le pegaba a su hijo

Guillermo Pérez Roldán Confidencial es la nueva serie documental de tres capítulos que ya puede verse por Star+. Es una invitación a la vida del ex tenista argentino y cómo recuerda su carrera entre las décadas del 80 y 90. Su relato se profundiza acerca de la violencia física y psicológica que sufría antes, durante y después de cada torneo.

Allí, el extenista cuenta cómo su padre lo castigaba en los entrenamientos y en la intimidad a golpes de puño, con cinturones y con otros elementos. Una noticia que impactó mucho y fue tema de debate en las redes sociales.

Con este panorama, Raúl Pérez Roldán rompió el silencio y contó su "historia" en LAM: "No es cierto que le pegaba a mi hijo", expresó en una comunicación telefónica. Y además agregó: "A pesar de todo esto, yo a mi hijo lo sigo queriendo. Lamentablemente no pude hablar con mi hijo, sino las cosas hubieran sido distintas; me bloqueó de todos lados".

Además, apuntó contra la periodista Pía Shaw, integrante del panel, y expresó que su abogado, quien se encargara de todos los temas legales y relacionados con la serie, será Mauricio D'Alessandro.