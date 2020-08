El padre de Solange podrá viajar para despedir los restos de su hija

El juez Federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro emitió una resolución para que Pablo Musse y una familiar puedan trasladarse a Córdoba desde Neuquén para poder asistir al sepelio de su hija.

Solange Musse murió en la ciudad de Córdoba como consecuencia de un cáncer. Había pedido ver a su padre, con residencia en la localidad neuquina de Plottier, pero no pudo ver a su hija porque le impidieron el ingreso a la provincia en un control policial y sanitario.

El magistrado "procede hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada" por Pablo Matías Musse y Paola Oviedo para que "se trasladen por las rutas provinciales y/o nacionales desde la localidad de Plottier, Neuquén, por las provincias de Río Negro, La Pampa y Córdoba, hasta la localidad de Alta Gracia (Córdoba), y/o donde se desarrolle el sepelio", detalla el texto resolutivo.

El juez que en el viaje deberán "limitarse en el trayecto a las paradas sanitarias mínimas indispensables, con todos los resguardos sanitarios pertinentes".

La mujer se encontraba en la localidad cordobesa de Alta Gracia en tratamiento por un cáncer de mama grado cuatro, esta mañana sufrió una descompensación y fue derivada al Sanatorio Allende, de la capital de Córdoba, donde murió a poco de ingresar.

"Mi papá lo es todo. Estoy muy triste, ansiaba ver a mi papá. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados", había manifestado Solange en una carta que se había viralizado en las redes sociales.

El 15 de agosto Pablo Musse había partido en su automóvil hacia Córdoba, desde Neuquén, para ver a su hija y al llegar el domingo pasado a la localidad cordobesa de Huinca Renancó, en el límite con La Pampa. No lo dejaron ingresar porque no contaba con el hisopado negativo en coronavirus, por lo que lo obligaron a regresar a Neuquén escoltado por varios patrulleros policiales. Se trata de un caso parecido al del comodorense que no pudo traer a sus hijos porque no lo dejaron ingresar a esa provincia que gobierna Juan Schiaretti, tal como informó El Patagónico el jueves.