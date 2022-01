El pedido del abogado de Franco Macri antes de morir

Luis Eduardo Conde murió tras un choque y vuelco en la Ruta 20. "Si me pasa algo, recen por mí, pidió meses atrás en una entrevista.

Luis Eduardo Conde, ex abogado del fallecido empresario Franco Macri, murió tras un choque y vuelco en la accidentada Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 271 en cercanías de la localidad pampeana de La Reforma. Días antes, en una entrevista radial había dicho: "Si me llega a pasar algo, hagan una oración por mí".

Conde aseguró en una entrevista con la radio AM 530 Somos Radio el pasado 27 de julio que temía por su vida y por su familia. Reveló que tuvo 12 años custodia de prefectura.

Además, aseguró que cuando falleció el fiscal Alberto Nisman "me pregunté, después de estar 10 horas sentado porque se me paralizó el cuerpo, por qué a Nisman y no a mí, porque la causa la llevamos los dos adelante".

Y continuó: "Acá falleció la hermana, el esposo, el papá, Nisman, el juez de Misiones y cuantos más que no sabemos. La pregunta que me hago es por qué yo quedé con vida".

El siniestro vial en el que murió Conde ocurrió durante la tarde del jueves, pero recién trascendió este viernes.

Según el parte policial publicado por El Diario de La Pampa y el sitio de la radio AM 900, "el vehículo marca Toyota Camry 2.4, que transportaba dos masculinos, por razones que se tratan de establecer, se despistó ocasionando un vuelco. El hecho dejó una víctima, el acompañante, y el conductor se encuentra hospitalizado con heridas leves".