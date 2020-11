El peronismo local también recordó el Día del Militante

En Comodoro el Sindicato de Camioneros se movilizó en caravana desde ruta 3 y 26 por el centro de la ciudad en conmemoración de esta fecha. El exintendente Carlos Linares, referente del peronismo a nivel provincial, pregonó un mensaje de unidad y “reorganización” en Chubut para las elecciones de 2021 y 2023.

Los militantes peronistas de Comodoro también se movilizaron este martes. Una columna del Sindicato de Camioneros se concentró en rutas 3 y 26 alrededor de las 14 y desde allí marcharon un par de horas más tarde por las calles de la ciudad hasta llegar al centro.

“El militante peronista tiene un plus, por eso los años de vigencia de este proyecto político”, le dijo Linares a El Patagónico. El dirigente es uno de los que busca la reorganización del peronismo en la provincia de Chubut.

56282020-cabe-4581-a450-14192d3b2caa.jpg

“Se presentaron algunas listas, algunas quedaron incumplidas con todo lo que pide la Carta Orgánica, quedó una lista que será la que va a representar en los años subsiguientes al PJ, una lista que me parece que está compuesta de una mayoría de todos los militantes y dirigentes de Chubut, y esto no exceptúa que una vez conformada la presidencia y los cuerpos del PJ se haga el llamado a la unidad de los distintos sectores que por distintas razones no pudieron estar en esta lista, pero me parece que el peronismo tiene que estar todo junto y seguir militando para hacer el peronismo que todos soñamos”.

Linares abogó por un partido “fuerte y de la gente, un peronismo que el día que le toque gobernar gobierne como pensamos los peronistas. Nosotros, gracias Dios, lo podemos demostrar por más de 9 años de que el peronismo gobierna la ciudad de Comodoro, cuando empezamos a soñar con (Néstor) Di Pierro y Juan Pablo (Luque)”.

4f2a1a7a-6dad-449d-a278-3fa1fa0dea4b.jpg

Para Linares, el modelo de Municipalidad que existe desde que dejó el gobierno local Martín Buzzi “es el mejor ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien; se pueden administrar bien los fondos y estar al lado de la gente”.

Apuntó que “nosotros nos sentimos muy cómodos caminando los barrios de Comodoro, debatiendo, discutiendo lo que hay que discutir, mirando las necesidades que son infinitas, todavía tenemos como país una gran deuda todos los que hacemos política”.

Para Linares, Juan Domingo Perón es uno de los tres políticos más importantes del mundo, “un visionario, un estratega” y sostiene que Eva Duarte, “fue la compañera que dejo la vida por el pueblo argentino”.