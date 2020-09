El personal de Laboratorio del Hospital está desbordado

En el laboratorio del Hospital Regional se procesan las muestras de hisopado que se hacen en la ciudad, en ámbitos públicos y privados, más allá de las que se envían a Trelew o Caleta Olivia para contribuir con la delicada tarea y lo cual genera más demoras.

En el nosocomio son dos los bioquímicos y tres ayudantes. Allí tratan de realizan entre 50 y 70 muestras diarias. Más no pueden. Se hallan desbordados desde que comenzara el brote en esta ciudad, donde desde el 12 de junio se produjeron 816 casos de Coronavirus, incluyendo a Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo.

Noelia Nickels es una de las bioquímicas que demanda públicamente contar con más personal. Ella empieza a las siete de la mañana y tiene ante sí más de 200 muestras por día, junto al otro bioquímico.

“Nos asignaron temporalmente un administrativo y luego empieza el desembalado en condiciones de cabina de bioseguridad para el rotulado e ingreso a laboratorio. Es nuestro cuello de botella más importante porque hay que separar las que son más urgentes de las que no. Somos dos y tres más que colaboran, quedándose más horas, sobrecargándose más de lo necesario. Es personal muy resentido. Estamos muy cansados. Desde hace un año que pedimos personal para el laboratorio, más aún después de marzo”, señaló Nickels a LaCienPuntoUno.

Lo que pide no parece muy complicado. Solo que “alguna persona que está acá pueda abocarse cien por ciento a las muestras. Se habla de un equipo con capacidad para 96 muestras, pero si no tenemos personal exclusivo para esta tarea difícilmente podamos hacerlo. En algunas ocasiones excepcionales hemos sacado más de 100 por día, pero eso no se puede siempre. Acá también se hacen muestras de cultivo que no tienen que ver con la Covid. Las envían de instituciones privadas y públicas de la zona. Nuestra capacidad es de 70 por día. Podemos hacerla con la calidad que se merece el comodorense. Estamos tratando de sacar entre 50 y 70. Si podemos contar con el personal exclusivo, podremos sacar muchas más”, concluyó.