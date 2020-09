El primer agente trans de la policía de Córdoba

Hace unos días, Thiago Leonel Mendoza recibió su DNI y su credencial policial con el cambio de identidad de género. "En lo personal es un logro, algo muy importante que uno espera. Me sentí muy feliz", expresó.

Mendoza ingresó a las fuerzas de seguridad de Córdoba en 2017. Si bien en ese momento tenía clara su identidad de género, todavía no había iniciado los trámites administrativos. "Lo tenía pensado de antes, pero la decisión fue después que ingresé a la institución. No me costó tomar la decisión en las fuerzas. Todos me acompañarón", detalló en declaraciones a la prensa.

"Desde el primer momento en que lo comenté, todos me apoyaron, pero todavía yo seguía con una identidad que era con la que ingresé a la escuela, después me cambiaron de área y ya el primer día me presenté con mi nombre actual, hasta que finalmente tuve el cambio de DNI y credencial", contó el joven.

En este sentido, resaltó que su caso es muy importante tanto para él como para la institución, por lo cual habló de un "cambio positivo para todos". Asimismo, remarcó la importancia que esto puede tener para otros y otras: "Hay muchas personas que quizás quieran ingresar y crean que no van a poder por su identidad de género y no es así".

El agente no solo se sintió acompañado por sus compañeros de trabajo, sino también por su familia. Este dato es fundamental ya que son muchos los casos de personas trans que son excluidas de su familia por su identidad de género. En diversas entrevistas contó que él se identifica como Thiago, pero que junto a su familia decidió que su segundo nombre sea Leonel.

A pesar de no contar con familiares vinculados con las fuerzas de seguridad, Thiago quiso ser policía desde chico. Si bien la construcción de su identidad se fue dando con el tiempo, indicó que cuando ingresó a la Policía ya lo tenía claro. "Hay que hablar y seguir. Lo importante es la persona, nosotros vamos a cumplir nuestra función sin importar el género", concluyó.

Su historia fue distinguida por las autoridades provinciales, que consideraron su caso como un "precedente en la fuerza".

El ministro de Seguridad, Alfonso Fernando Mosquera, se reunió con Mendoza para saludarlo y recalcó: "En mi condición de ministro deseo felicitarlo porque su ejemplo nos ayuda desde la práctica a transitar un camino de respeto a las diversidades y a la no discriminación tanto en nuestra institución, como en la sociedad en general".

"Usted tendrá la responsabilidad en adelante, de marcarle el camino a otras personas, y además tiene la responsabilidad de ser un buen policía y honrar su uniforme. Todos los que formamos parte de esta institución, tenemos la obligación de servir a la comunidad", agregó Mosquera.