El reclamo de la mamá de Fernando Báez Sosa a la Justicia

Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, publicó un video en el que expresó un desesperado pedido de justicia a la espera del fallo de la Cámara de Casación bonaerense respecto a la condena a cadena perpetua de los rugbiers acusados de asesinar al joven en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell.

“Soy la madre de Fernando Báez Sosa asesinado en Villa Gesell. Le pido a todas las personas que me sigan ayudando a pedir justicia por Fernando”, comenzó Graciela en su video publicado ayer en su cuenta de Instagram.

Pidió que “hagamos una cadena de oración para que el fallo de casación sea favorable para mi hijo y que no sea que la espera sea para favorecer a los que asesinaron injustamente a mi hijo, que era un chico joven que fue solo a divertirse y nunca regresó”.

“Vivo días con mucha angustia esperando el resultado del fallo de casación”, agregó Graciela y concluyó: “Justicia por Fernando Báez Sosa”.

Por el crimen de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Blas Cinalli Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Días atrás, los padres de Fernando Báez Sosa se expresaron luego de que la Corte Suprema de la Justicia diera a conocer el rechazo de queja presentado por parte de la defensa de los ocho rugbiers sentenciados por el crimen.

“El paso del tiempo no nos distrae, no disipa el dolor, no nos hace olvidar. Aunque las luces de los medios se apaguen y las decisiones de la Justicia sean puertas adentro, el pedido de justicia sigue firme, y nos mantiene atentos”, escribió Graciela en sus redes sociales.

Y agregó: “Seguimos a la espera del fallo del Tribunal de Casación Penal Sala 2. Fernando espera y merece justicia. Nosotros velaremos porque así sea”.