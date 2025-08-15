El TC2000 vuelve a General Roca luego de seis años

Este sábado y el domingo el autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro, volverá a recibir después de 6 años al 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia. Los SUV más potentes de país llegan por primera vez al trazado de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) para revolucionar con la 6ª fecha del año el sur argentino junto a la 6º fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la 7º carrera del año de la Fiat Competizione.
La última visita del TC2000 en General Roca fue el 28 de abril del 2019 con la victoria Leonel Pernía con el Renault Fluence. Segundo fue Facundo Ardusso (Renault Fluence) y tercero Mariano Werner (Fiat Tipo). Está será la carrera Nº32 de la categoría al circuito de 3.625 mts. donde el máximo ganador es Juan María Traverso con 8 victorias. Una de las carreras más recordadas es la que consiguió el 3 de abril de 1998 con la Coupe Fuego en llamas en una de las finales más épicas para el piloto de Ramallo, múltiple campeón de TC2000.
Con 5 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia lo lidera Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 100, segundo está Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 90, tercero Franco Vivian (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 85, cuarto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 44 y quinto Franco Morillo (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 40. En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) se ubica primero con 151 puntos, segundo Franco Morillo (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 90, tercero Matías Capurro (Corsi Sport) con 79, cuarto Figgo Bessone (Pro Racing) con 52 y quinto Mateo Polakovich (ATR Racing) con 25.
Para la Fórmula Nacional será la visita Nº 34 a General Roca, donde se presentará por el 6º capítulo de la temporada 2025. El último ganador fue Esteban Fernández el 28 de abril de 2019 mientras que Miguel Angel Etchegaray con 3 triunfos es el que más carreras ganó.
En el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, Julián Ramos (CB Racing) está primero con 190 puntos, seguido por Santiago Chiarello (MG Ramini) con 161, Manuel Alvarez Castaño (Fauro Sport) con 148 puntos, Lautaro Campione (MG Ramini) con 133 y Tomas Campra (Giavedoni Motorsport) con 132.