Un teléfono sin conexión empieza a sonar y Finney descubre que puede oír las voces de las anteriores víctimas, y todas están más que decididas a impedir que a Finney le pase lo mismo que a ellas.

En 2012, los cineastas Scott Derrickson y C. Robert Cargill se unieron al productor Jason Blum y al actor Ethan Hawke para realizar “Sinister”, considerada hasta ahora como la película más aterradora del siglo XXI. Todos tenían ganas de volver a trabajar juntos y dio la casualidad de que Scott Derrickson releyó el relato “El Teléfono Negro”, de Joe Hill, hijo del legendario autor de terror Stephen King. El relato forma parte de la colección “Fantasmas: El Pasado No Está Muerto, Ni Siquiera Es Pasado...”, publicada en Estados Unidos en 2005. “Entré en una librería cuando acababa de publicarse el libro”, dice el director. “En esa época, yo no tenía ni idea de quién era Joe Hill y menos de que era hijo de Stephen King. Me quedé de pie en la tienda leyendo el relato y pensé: ‘Este tipo es genial’. Eran unas veinte páginas como mucho, pero el concepto me pareció fantástico para una película. Nunca se me olvidó”.

“De vez en cuando hablaba de la historia y seguí pensando en llevarla a la pantalla, pero el momento nunca se presentaba”, añade Deriickson. “Por fin, hará cosa de un año y medio, supe que había llegado el momento. Mi coguionista, C. Robert Cargill, y yo compramos los derechos del libro a Joe y nos pusimos manos a la obra”.Cargill también estaba enamorado de la historia de Hill: “Scott me pasó el relato”, dice. “Me gustó tanto que compré el libro inmediatamente y lo leí de tirón. Hay de todo, y es exactamente lo que se pide a una colección de historias de terror. Y aquí se trataba de guionar una película acerca del paso de la niñez a la adolescencia interrumpida por una historia de terror”.

En la mayoría de las películas en las que un asesino secuestra a niños, la víctima debe ser rescatada por un detective o un adulto tan valiente como intrépido. En “El Teléfono Negro” los adultos tienen buenas intenciones pero demuestran ser inútiles, mientras que los niños (el mismo Finney, las voces de los chicos asesinados que se oyen por el teléfono y sobre todo Gwen, la hermana pequeña de Finney) son los únicos que pueden impedir que El Captor torture y mate a su nuevo prisionero. Aparte del terror escalofriante de una buena historia de miedo, la película se centra en la fuerza de los niños, en su facilidad para creer en fuerzas invisibles, y en el poder del cariño y de la familia para ayudar a soportar las situaciones más oscuras.

Joe Hill quedó encantado con la adaptación. “El cuento nació queriendo ser una novela, pero nunca encontré la forma de alargarlo sin llevarlo a lugares a los que no me apetecía entrar”, dice. “Fue fascinante que Scott y Cargill juntaran el rompecabezas, y enriquecieran el relato con más personajes, historias y sabiduría”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (30 de junio, 1, 4, 5 y 6 de julio):

22:00 Hs. El Teléfono Negro (2D Dobl.)

CINE TEATRO ESPAÑOL (2 y 3 de julio):

21:45 Hs. El Teléfono Negro (2D Dobl.)

Género: Suspenso, terror

Origen: USA

Título original: Black Phone

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 42 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Scott Derrickson

Guión: Scott Derrickson, C. Robert Cargill, Joe Hill

Producción: Jason Blum, C. Robert Cargill, Scott Derrickson

Música: Mark Korven Fotografía: Brett Jutkiewicz Montaje: Frédéric Thoraval

Reparto:

Ethan Hawke (El Captor), Mason Thames (Finney Shaw), Madeleine McGraw (Gwen Shaw), Jeremy Davies (Sr. Shaw), James Ransone (Max)