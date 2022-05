El viernes se sabrá si Alanis es culpable o no

El tribunal lo conforman los jueces Mariel Suárez, Jorge Odorisio y Alejandro Rosales, mientras el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina y la defensa del imputado fue ejercida por Mauro Fonteñez.

En un primer momento el imputado accedió voluntariamente a declarar, comentando detalles del hecho. Luego, la fiscal consideró probado el hecho, especificando que siendo aproximadamente las 21:40 del fatídico día la víctima, David Campos, se encontraba en el exterior de su vivienda sita en calle 9 de Julio y Urtubey, Rada Tilly, predio que compartía con su madre y su pareja, Oscar Alejandro Alanis.

Tras escuchar ruidos de piedras, la madre salió de su vivienda junto a Alanis. Entonces discutió con su hijo y regresó a la vivienda. Alanis se quedó y luego de discutir le asestó dos puñaladas en la zona del pecho, “con claras intenciones de provocar la muerte de Campos”.

La autopsia determinó que su cuerpo presentaba dos heridas de arma blanca, una de ellas en el corazón, provocando la muerte por neumotórax por herida de arma blanca.

Después de la agresión, Alanis y su pareja se retiraron del lugar a bordo de un VW Senda, en dirección al club Chenque.

El examen mental obligatorio al imputado, por parte de la médica forense, determinó que Alanis comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones. “Se ha probado el hecho y que la conducta de Alanis fue con dolo directo; intención de darle muerte. Sale con un cuchillo en su mano, agredió a la víctima, las heridas fueron en zona vital, con un cuchillo de grandes dimensiones. No se advierte en el caso ni legítima defensa propia, ni de terceros. Tampoco se da exceso en la legítima defensa. No hubo agresión hacia Tureuna (su madre) o Alanis”, dijo la fiscal, pidiendo que se declare a Alanis “autor” de “homicidio simple”.

PARA EL ABOGADO PARTICULAR, FALTAN PRUEBAS

Por su parte el defensor sostuvo en su alegato que la fiscalía “no pudo acreditar la plataforma fáctica. Hay orfandad de pruebas, hubo una violación al principio de objetividad, si tenemos acreditadas circunstancias previas y posteriores al hecho”.

A criterio de Fonteñez, la prueba producida en el debate no alcanza para desterrar el estado de inocencia, solicitando la absolución de su asistido. Añadió que el imputado declaró que “él no quiso matar; salió a defender. Hay poca prueba respecto de la autoría, no hay evidencia objetiva de la intensión de matar”. Por ello, solicitó la absolución y subsidiariamente que se declare “legítima defensa”.

El tribunal citó a las partes para el próximo viernes, a las 14. Entonces dará a conocer su veredicto de responsabilidad penal.