Empleado de un banco estafó a una mujer de 94 años

Un empleado de una entidad financiera estafó a una abuela de 94 años creyendo que no sería descubierto o que la mujer no advertiría la maniobra y en último caso que por su edad no acudiría a reclamar. Pero se equivocó.

María, la víctima, siempre recibe la visita de Soledad, su sobrina, que en una de las charlas descubrió que había algunas irregularidades en la caja de ahorro y se puso a indagar.

En diálogo con La Mañana de Neuquén, Soledad confió: “El viernes 30 de julio de 2021 fuimos al cajero automático a retirar dinero y nos desconoció la tarjeta de débito, lo que nos pareció una rareza muy grande”.

Soledad, que está al tanto por los medios y las redes de las distintas modalidades de estafa, lo primero que hizo fue comunicarse con la entidad bancaria.

“Desde el banco nos informan que el 7 de julio de 2021 se había generado y entregado un plástico nuevo. Yo les dije ‘nadie solicitó un plástico nuevo’ y ahí comenzamos a sospechar de algún tipo de maniobra irregular”, continuó.

La sorpresa para María, que a sus 94 años creyó haber visto todo, fue muy grande y la entristeció mucho. Soledad estalló en furia porque se aprovecharon de su abuela y de no ser porque está rodeada de su familia, tal vez nunca habría advertido la estafa.

La joven continuó indagando y al ver los resúmenes de cuenta observó que con ese plástico nuevo le habían efectuado cuatro extracciones de dinero, cada una de 20 mil pesos, por lo que el monto global escalaba a los 80 mil pesos.

Soledad hizo lo que tenía que hacer. “Como nosotros no solicitamos, ni recibimos, ni utilizamos dicha tarjeta, a nombre de mi tía, el 2 de agosto fuimos a radicar la denuncia y ampliación en la Comisaría primera”.

Rápida de reflejos, Soledad envió el mismo día por mail al banco la denuncia donde además de narrar todo lo ocurrido adjuntó el escrito policial solicitando: "Por favor confirmar recepción y otorgar número de reclamo”. Esto es básico, el número de reclamo, en todo trámite frente a una irregularidad.

Además, solicito que de manera inmediata, se resguarden las imágenes de video del día 7 de julio de 2021, especialmente en el sector de los box, a fin de constatar lo ocurrido entre las 11:30 y el horario de cierre.

También requirió el resguardo de las filmaciones de los cajeros automáticos donde se realizaron las extracciones bancarias con la tarjeta habilitada para tal fin, la cual no había sido solicitada por la abuela.

Lo que siguió para Soledad fue trasladarse hasta la ciudad judicial con toda la documentación y radicó la denuncia penal en la Fiscalía en Delitos Económicos.

En esta instancia, la entidad bancaria decidió reaccionar, y el 18 de febrero de 2022 se ofreció una reparación económica por el daño total.

Se insistió desde fiscalía con las imágenes que se habían solicitado y finalmente arribaron a la unidad de Delitos Económicos el pasado 16 de marzo por lo que fueron incorporadas al expediente.

La fiscalía logró establecer cuál fue el empleado deshonesto y se encuentra en condiciones de avanzar con la formulación de cargos por defraudación.

“Lo que da bronca, no es que se lo hayan hecho a mi abuela, sino que seguro se lo han hecho a unos cuantos adultos mayores pueden haberle realizado la misma maniobra sin que lo adviertan”, concluyó Soledad.