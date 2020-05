Empleados viales denuncian precariedad laboral en rutas

Además de no cobrar sus salarios desde hace dos meses, en Vialidad Provincial afirman no contar con protocolos para iniciar el Operativo Nieve.

“El operativo Nieve debería haber comenzado el 15 de mayo y los compañeros han sido muy generosos y están cumpliendo como pueden, pese a que la patronal no lo haga”, sostuvo Camilo Neira, delegado en Puerto Madryn del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (Sitravich).

“Llevamos dos meses sin cobrar y vamos para tres. Además, faltan los protocolos de seguridad por el Covid que es medio estricto. Por ejemplo, establece que tiene que haber un solo maquinista y que cada chofer debe ir solo con otro trabajador atrás. Tenemos cuadrillas y hay que estar en casillas que hoy no están las condiciones. Si hay buen tiempo no hay problema, pero de lo contrario hacen falta dos por campamento y en este momento no están dadas las condiciones”, acotó el dirigente sindical.

Dicho protocolo de seguridad sanitaria establece que donde antes iban tres maquinistas, hoy puede ir uno solo, y que en un tráiler donde antes dormían tres personas hoy lo pueda hacer uno solo, lo cual dificultaría el acceso de ayuda, en caso de ser necesaria.

El gobernador Mariano Arcioni lanzó el Plan Vial Invernal 2020 el martes, afirmando públicamente que “hemos equipado a Vialidad Provincial como hace mucho tiempo no ocurría”.

Del lanzamiento también participaron –entre otros- el titular de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Nicolás Cittadini, y el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, responsable político de que se den las condiciones laborales para los que deben estar en las rutas de Chubut para prevenir y/o ayudar en determinadas situaciones.

En la conferencia del martes, el gobernador aseguró que “a causa de la pandemia Covid 19, Vialidad Provincial estuvo dos meses con los trabajos de mantenimientos de rutas parado”, relativizando el importante atraso salarial que alcanza a todo el sector de la administración pública, tanto activos como pasivos.

A todo esto, el titular de Vialidad Provincial admitió que “tenemos menos personal porque hay muchos trabajadores que tienen factores de riesgo y tenemos que cuidarlos. La sociedad tendrá que tenernos paciencia porque estuvimos casi dos meses sin repasar los caminos, pero de a poco vamos a ir poniéndolos en condiciones”.