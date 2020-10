En Comodoro, los estatales se instalaron en kilómetro 3

La mayoría son docentes, aunque también hay trabajadores de otros sectores estatales de Comodoro Rivadavia. Desde el mediodía permanecen frente a la residencia del gobernador, en Km 3, esperando ser recibidos por el mismo. Según ellos, Mariano Arcioni se encuentra en el lugar.

“Vimos movimiento; se vio a funcionarios saliendo así que creemos que está acá porque en Rawson les dijeron a nuestros compañeros que allá no está”, expresó Daniel Murphy, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

Asimismo, el sindicalista ratificó que la próxima semana se sumarán a la marcha que se hará en toda la provincia para reclamar los haberes adeudados.

Embed

En tal sentido, dijo que “no vamos a dejar de tomar los recaudos necesarios por la pandemia; algunos compañeros plantearon el riesgo, pero es cierto que las dudas quedan al costado porque llega un momento en que hay que salir a la calle. La pandemia existe y fue aliada de este gobierno, pero ya no nos detiene”.

En FM Del Mar, Murphy señaló que “ayer vimos una vez más en Sarmiento cómo se llevan por delante un reclamo. Esto es una nueva maniobra del gobierno; de mentir diciendo que habría soluciones que no llegaron. Queremos explicaciones porque él dijo que habrá un plan de pago y parece que lo único que quiere es enojar a la gente, lo que está logrando. La situación es cada vez más compleja porque hasta tenemos una ministra de Educación que habla de cualquier cosa y se perdió casi todo el año; se hizo muy poco por la conectividad y no habrá un 2021 pleno para compensar lo perdido porque no se está haciendo nada”.